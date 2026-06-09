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Путин врал Трампу: Зеленский раскритиковал тайные переговоры США и РФ об Украине

Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин соврал Дональду Трампу.

9 июня 2026, 09:00
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский лидер Владимир Путин ввел в заблуждение президента США Дональда Трамп во время переговоров в Анкоридже и ослабил позиции Вашингтона, обсуждая будущее Украины без участия самой Украины.

Путин врал Трампу: Зеленский раскритиковал тайные переговоры США и РФ об Украине

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в интервью The Guardian назвал ошибкой формат переговоров между США и Россией по поводу войны в Украине. По его словам, какие-либо решения или обсуждения, касающиеся Украины, не могут происходить без участия Киева.

"В Анкоридже Россия и США решили говорить об Украине без Украины. Это была ошибка, особенно для Америки, потому что Путин ослабил позицию США. Думаю, он врал Президенту Соединенных Штатов", — сказал президент.

Украинский президент подчеркнул, что Киев остается открытым для дипломатического урегулирования конфликта, однако не готов уступать свои территории. По его словам, именно Россия продолжает блокировать реальные шаги к завершению войны. Зеленский считает, что приблизить мир могут дальнейшие санкции против России, усиление давления на российский теневой флот и сохранение военной поддержки Украины со стороны западных союзников.

Зеленский также обратил внимание на внутренние процессы России. По его мнению, среди российских элит нет единой позиции по продолжению войны.

"Вокруг Путина есть разные люди. Половина из них хочет продолжать войну, а другая половина хочет ее остановить. Бизнесмены понимают, что российская экономика в ужасном состоянии… Я сказал этому бизнесмену, приехавшему передать месседж о потенциальной рамке дипломатических переговоров, что мы были готовы говорить с самого начала. Мы не хотели этой войны и хотим ее остановить", – сказал Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп предложил нового переговорщика между Украиной и РФ.

Также "Комментарии" писали, что глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, чем письмо Зеленского взбесило Путина.



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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/19421
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