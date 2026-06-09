Стало известно обещание Путина Трампу в Анкоридже по планам на Украину

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Slava Kot
Военный аналитик, майор запаса Алексей Гетьман утверждает, что российский диктатор Владимир Путин неоднократно озвучивал нереалистичные сроки захвата украинских территорий, в частности, Донбасса, в разговорах с президентом США Дональдом Трампом. Несмотря на заявленные "дедлайны", ни один из них так и не был исполнен.
Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Алексей Гетьман в эфире Радио NV заявил, что в 2025 году Путин якобы убеждал американскую сторону в способности России захватить весь Донбасс за 60 дней. Позже этот термин смещался.
По словам эксперта, такое изменение дедлайнов свидетельствует о систематическом завышении российских военных планов и их несоответствии реальной ситуации на фронте. Гетьман подчеркнул, что подобные заявления Путина могут иметь политическую цель, в частности, влиять на позицию Запада относительно войны в Украине.
Отдельное внимание Гетьман обратил на реакцию Вашингтона. Он считает, что отсутствие жесткого публичного ответа со стороны Трампа может поставить под сомнение его позицию по поводу войны России против Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Андрей Мельник в ООН высмеял Путина из-за отказа от переговоров с Зеленским.
Также "Комментарии" писали, что Зеленский подверг критике тайные переговоры США и РФ об Украине. По его словам, Путин врал Трампу.