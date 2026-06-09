Стало известно обещание Путина Трампу в Анкоридже по планам на Украину

Военный аналитик, майор запаса Алексей Гетьман утверждает, что российский диктатор Владимир Путин неоднократно озвучивал нереалистичные сроки захвата украинских территорий, в частности, Донбасса, в разговорах с президентом США Дональдом Трампом. Несмотря на заявленные "дедлайны", ни один из них так и не был исполнен.

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Алексей Гетьман в эфире Радио NV заявил, что в 2025 году Путин якобы убеждал американскую сторону в способности России захватить весь Донбасс за 60 дней. Позже этот термин смещался.

"Перед встречей на Аляске Путин говорил, что ему нужно 60 дней для того, чтобы полностью захватить Донбасс. Те 60 дней закончились 2 сентября 2025 года. Тогда через десять дней дал свое изречение о том, что нужно 50 дней для того, чтобы война остановилась", — сказал Гетьман.

По словам эксперта, такое изменение дедлайнов свидетельствует о систематическом завышении российских военных планов и их несоответствии реальной ситуации на фронте. Гетьман подчеркнул, что подобные заявления Путина могут иметь политическую цель, в частности, влиять на позицию Запада относительно войны в Украине.

Отдельное внимание Гетьман обратил на реакцию Вашингтона. Он считает, что отсутствие жесткого публичного ответа со стороны Трампа может поставить под сомнение его позицию по поводу войны России против Украины.

"Не произошло тогда, не произошло сейчас. Но если Трамп на это не отреагирует, что уже были 60 дней, и снова 120 дней… Что случилось? Год назад было 60 дней. Прошел год, и снова больше 100 дней. Если он на это не отреагирует так, как должен бы сознательный человек отреагировать, то можно предположить на чьей стороне симпатия Трампа. Просто это будет очевидно", – утверждает Гетьман.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Андрей Мельник в ООН высмеял Путина из-за отказа от переговоров с Зеленским.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский подверг критике тайные переговоры США и РФ об Украине. По его словам, Путин врал Трампу.