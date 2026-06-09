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Окончание войны в Украине: Зеленский назвал первый шаг

Владимир Зеленский заявил, что завершение войны должно начаться с полного прекращения огня

9 июня 2026, 14:10
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что любой реальный путь к окончанию войны должен начинаться с полного и безусловного прекращения огня. По его мнению, только после этого могут начаться содержательные мирные переговоры о предстоящем урегулировании конфликта между Россией и Украиной.

Окончание войны в Украине: Зеленский назвал первый шаг

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Алар Карис в Таллинне сделал несколько заявлений о войне в Украине. По словам президента, прекращение боевых действий является необходимым условием для любых политических договоренностей.

"Хотя бы первый шаг сделать — безусловное полное прекращение огня, это важно. А потом дипломаты пусть делают то, на что они учились..., пусть садятся, договариваются. Прекращение огня, это тоже сложный процесс... Вы не можете просто сегодня сказать, что это прекращение огня и завтра оно заработает. Это воля и это решение", — сказал Зеленский.

Украинский лидер также обратил внимание на важность международных переговоров, которые пройдут в ближайшие месяцы. По его словам, решения, которые будут приниматься на саммитах Европейского Союза, G7 и НАТО, могут оказать существенное влияние на дальнейшее течение войны и дипломатических процессов.

Зеленский подчеркнул, что Украина и ее партнеры должны обеспечить четкий дипломатический курс, чтобы Россия не рассчитывала на достижение своих целей военным путем. В то же время президент заявил, что российская армия продолжает нести значительные потери на войне в Украине. По его оценке, ежемесячно Россия теряет более 30 тысяч военных убитыми и тяжело ранеными.

Отдельно глава государства отметил влияние украинских дальнобойных ударов и санкций на российскую экономику и логистику.

"Во временно оккупированном Крыму и в части регионов России уже дефицит бензина и местами нет нормальной связи…. Надо давить дальше и вывезти Россию на дипломатический трек", – подытожил Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский подверг критике тайные переговоры США и РФ об Украине.

Также "Комментарии" писали, что Марьяна Безуглая сделала пессимистический прогноз на окончание войны.



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