В Законодательном собрании Санкт-Петербурга прозвучало заявление с призывом обратиться к российскому диктатору Владимиру Путину о применении ядерного оружия против Украины. Выступление вызвало резкую реакцию в зале, а микрофон депутата был отключен до завершения речи.

В России просят Путина ударить по Украине ядерным оружием

Инцидент произошел на заседании, где выступали представители непарламентских политических сил. Среди них был член высшего совета партии "Социальная защита" Виктор Перов, озвучивший радикальную инициативу.

В Петербурге Перов призвал к ядерному удару по Украине

В своей речи Перов повторил ряд кремлевских нарративов о войне против Украины, назвав украинские власти "преступным режимом" и обвинив Запад в якобы поддержке "неонацистской идеологии". Он заявил, что война России против Украины идет не по плану, потому предложил ударить ядерным оружием.

"Как мы все помним, преступный режим Зеленского, погрузившийся в русофобию и антикоммунизм, под патронажем Евросоюза напал на нашу родину с целью установления бандитского, неонацистского, бандеровского режима. Потому наш президент Владимир Путин вынужден был начать "СВО". Но, к сожалению, все не так, как планировалось. Поэтому считаю, что вы, депутаты, должны обратиться к президенту России с ходатайством о начале применения ядерного оружия и ударить по сторонникам Бандеры и Шухевича, что приведет руководство Украины к подписанию мирных соглашений и завершит "СВО"", — сказал Перов.

После этих заявлений модераторы заседания отреагировали и отключили микрофон Перову. Поэтому политик не смог завершить свое выступление.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 9 стран запустили новую гонку ядерных вооружений.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский заявил, что завершение войны должно начаться с полного прекращения огня.