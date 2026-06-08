9 країн запустили нову гонку ядерних озброєнь: тривожний звіт SIPRI

Експерти Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI) у своїй щорічній доповіді заявили, що світ входить у нову фазу ядерної напруги. На тлі ослаблення міжнародних договорів контролю озброєнь та загострення геополітичних конфліктів провідні держави прискорюють модернізацію своїх ядерних сил.

Світ входить у нову ядерну гонку озброєнь. Фото з відкритих джерел

За даними SIPRI, дев’ять ядерних країн (США, Росія, Велика Британія, Франція, Китай, Індія, Пакистан, Північна Корея та Ізраїль) у 2025 році продовжили оновлення арсеналів. З приблизно 12 187 ядерних боєголовок у світі близько 9 745 перебувають у військових запасах, а понад 4 000 розміщені на носіях.

У звіті зауважують, що понад 2 000 боєголовок утримуються у стані високої готовності, переважно в США та Росії. Саме ці дві країни контролюють близько 83% світового ядерного потенціалу, хоча їхня частка поступово зменшується через активне нарощування озброєнь іншими гравцями.

Найшвидше зростання демонструє Китай, арсенал якого сягає близько 620 боєголовок. Пекін активно будує нові шахтні райони та розширює інфраструктуру запуску ракет. Аналітики попереджають, що до 2030 року Китай може перевищити позначку у 1000 боєголовок.

На тлі глобальної нестабільності Європа також переглядає свою ядерну стратегію. Франція заявила про збільшення свого потенціалу, а Велика Британія повертає ядерні можливості для військової авіації, закуповуючи F-35A. У ЄС дедалі частіше обговорюють розширення "ядерної парасольки" НАТО за участю Парижа та Лондона, які мають ядерну зброю.

Окрему увагу SIPRI приділяє Росії, яка продовжує модернізацію стратегічних сил попри санкційний тиск і витрати на війну в Україні. Водночас частина програм стикається з труднощами: випробування ракети "Сармат" завершилися невдачею, тоді як інші системи, зокрема "Буревісник", проходять тестування. Аналітики також попереджають, що завершення дії договору СНО-3 у 2026 році може ще більше послабити систему контролю над озброєннями. Як приклад, Росія розпочала будівництво в Білорусі передової оперативної бази для ракет середньої дальності подвійного призначення "Орешнік".

Директор SIPRI Карім Хаггаг наголошує, що поєднання технологічного розвитку, геополітичної напруги та зменшення довіри між державами створює "вікно нестабільності", яке може мати довгострокові наслідки для глобальної безпеки. За його словами, можливе загострення між ядерними державами, ставлять під сумнів ефективність чинної системи ядерного стримування.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що штучний інтелект пропонує завдати ядерного удару для закінчення війни.