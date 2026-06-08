9 стран запустили новую гонку ядерных вооружений: тревожный отчет SIPRI

Эксперты Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) в своем ежегодном докладе заявили, что мир входит в новую фазу ядерного напряжения. На фоне ослабления международных договоров контроля вооружений и обострения геополитических конфликтов, ведущие государства ускоряют модернизацию своих ядерных сил.

Мир входит в новую ядерную гонку вооружений. Фото из открытых источников

По данным SIPRI, девять ядерных стран (США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Северная Корея и Израиль) в 2025 году продолжили обновление арсеналов. Из примерно 12 187 ядерных боеголовок в мире около 9 745 находятся в военных запасах, а более 4000 размещены на носителях.

В отчете отмечают, что более 2000 боеголовок содержатся в состоянии высокой готовности, преимущественно в США и России. Именно эти две страны контролируют около 83% мирового ядерного потенциала, хотя их доля постепенно уменьшается из-за активного наращивания вооружений другими игроками.

Самый быстрый рост демонстрирует Китай, арсенал которого составляет около 620 боеголовок. Пекин активно строит новые шахтные районы и расширяет инфраструктуру запуска ракет. Аналитики предупреждают, что к 2030 году Китай может превысить отметку в 1000 боеголовок.

На фоне глобальной нестабильности Европа пересматривает свою ядерную стратегию. Франция заявила об увеличении своего потенциала, а Великобритания возвращает ядерные возможности для военной авиации, закупая F-35A. В ЕС все чаще обсуждается расширение "ядерного зонта" НАТО с участием Парижа и Лондона, имеющих ядерное оружие.

Отдельное внимание SIPRI уделяет России, которая продолжает модернизацию стратегических сил, несмотря на санкционное давление и расходы на войну в Украине. В то же время, часть программ сталкивается с трудностями: испытания ракеты "Сармат" завершились неудачей, тогда как другие системы, в частности "Буревестник", проходят тестирование. Аналитики также предупреждают, что завершение действия договора СНВ-3 в 2026 году может еще больше ослабить систему контроля за вооружениями. В качестве примера Россия начала строительство в Беларуси передовой оперативной базы для ракет средней дальности двойного назначения "Орешник".

Директор SIPRI Карим Хаггаг отмечает, что сочетание технологического развития, геополитического напряжения и уменьшение доверия между государствами создает "окно нестабильности", которое может иметь долгосрочные последствия для глобальной безопасности. По его словам, возможное обострение между ядерными государствами ставят под вопрос эффективность действующей системы ядерного сдерживания.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что искусственный интеллект предлагает нанести ядерный удар для окончания войны.