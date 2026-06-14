Росіяни в паніці після атаки дронів: які критичні об’єкти потрапили під удар

У ніч проти 14 червня російські регіони зазнали чергової хвилі атак безпілотників. Під ударом опинилися об’єкти промислової та паливної інфраструктури в Тульській та Ярославській областях, а також повідомлялося про вибухи в інших регіонах РФ.

Вибухи в Росії. Фото з відкритих джерел

Атака на підприємство "Азот" у Новомосковську

14 червня дрони ударили по хімічному підприємству "Азот" у Новомосковську Тульської області. Після атаки на території заводу спалахнула пожежа, а місцеві жителі у паніці та з лайкою викладали відео у соцмережах, де фіксували серію вибухів та подальші прольоти дронів над містом.

Атака на підприємство "Азот" у Новомосковську

Підприємство "Азот" є одним із найбільших виробників хімічної продукції в Росії. Завод випускає аміак, азотну кислоту, метанол, мінеральні добрива та інші речовини, частина яких використовується у військово-промисловому комплексі. Підприємство входить до складу холдингу "Єврохім" і вважається важливим елементом російської хімічної галузі.

Удари по нафтобазі у Рибінську

Також безпілотники атакували район Рибінська у Ярославській області. За інформацією російських медіа та OSINT-спільнот, під удар могла потрапити нафтобаза "Темп", яка використовується для зберігання пального. Після вибухів на об’єкті виникла масштабна пожежа, а в небо піднялися густі стовпи диму.

Удари по нафтобазі у Рибінську

На тлі загрози атаки влада РФ тимчасово обмежила рух транспорту на окремих ділянках доріг поблизу Ярославля, зокрема в напрямку Москви. Губернатор регіону Михайло Євраєв підтвердив загрозу безпілотників та заявив, що сили протиповітряної оборони працювали над відбиттям атаки.

Вибухи в Росії в інших регіонах

Крім того, про вибухи цієї ночі повідомлялося у Смоленській області, де під удар, за попередніми даними, могла потрапити залізнична інфраструктура у Вязьмі. Також надходила інформація про пожежу в будинку в Орлі.

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