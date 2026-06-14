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Россияне в панике после атаки дронов: какие критические объекты попали под удар

В России сообщили об атаках беспилотников на химзавод "Азот" в Тульской области и нефтебазу в Рыбинске.

14 июня 2026, 07:20
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Slava Kot

В ночь на 14 июня российские регионы подверглись очередной волне атак беспилотников. Под ударом оказались объекты промышленной и топливной инфраструктуры в Тульской и Ярославской областях и сообщалось о взрывах в других регионах РФ.

Россияне в панике после атаки дронов: какие критические объекты попали под удар

Взрыв в России. Фото из открытых источников

Атака на предприятие "Азот" в Новомосковске

14 июня дроны ударили по химическому предприятию "Азот" в Новомосковске Тульской области. После атаки на территории завода вспыхнул пожар, а местные жители в панике и с бранью выкладывали видео в соцсетях, где фиксировали серию взрывов и последующие пролеты дронов над городом.

Россияне в панике после атаки дронов: какие критические объекты попали под удар - фото 2

Атака на предприятие "Азот" в Новомосковске

Предприятие "Азот" является одним из крупнейших производителей химической продукции в России. Завод производит аммиак, азотную кислоту, метанол, минеральные удобрения и другие вещества, часть которых используется в военно-промышленном комплексе. Предприятие входит в состав холдинга "Еврохим" и считается важным элементом российской химической отрасли.

Удары по нефтебазе в Рыбинске

Также беспилотники атаковали район Рыбинска в Ярославской области. По информации российских медиа и OSINT-сообществ, под удар могла попасть нефтебаза "Темп", используемая для хранения горючего. После взрывов на объекте возник масштабный пожар, а в небо поднялись густые столбы дыма.

Россияне в панике после атаки дронов: какие критические объекты попали под удар - фото 2

Россияне в панике после атаки дронов: какие критические объекты попали под удар - фото 2

Удары по нефтебазе в Рыбинске

На фоне угрозы атаки власти РФ временно ограничили движение транспорта на отдельных участках дорог вблизи Ярославля, в том числе в направлении Москвы. Губернатор региона Михаил Евраев подтвердил угрозу беспилотников и заявил, что силы противовоздушной обороны работали над отражением атаки.

Взрывы в России в других регионах

Кроме того, о взрывах в эту ночь сообщалось в Смоленской области, где под удар, по предварительным данным, могла попасть железнодорожная инфраструктура в Вязьме. Также поступала информация о пожаре дома в Орле.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что дроны атаковали НПЗ на Кубани.



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