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Зеленский раскрыл предложения Путину по мирным переговорам: какой ответ

Зеленский жестко ответил России на отказ от переговоров и заявил, что война возвращается туда, откуда пришла

14 июня 2026, 11:45
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев неоднократно предлагал России разные форматы мирных переговоров для окончании войны, однако Москва не отвечает и продолжает агрессию. По его словам, поэтому Украина выполняет план дальнобойных санкций, чтобы заставить российского диктатора Владимира Путина завершить войну.

Зеленский раскрыл предложения Путину по мирным переговорам: какой ответ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский прокомментировал удары Украины по территории России в ночь на 14 июня.

"Есть хорошие результаты наших воинов в применении дальнобойных санкций по важным объектам на территории России и временно оккупированным территориям Украины", – сказал Зеленский.

В частности, президент сообщил об атаке украинских сил в Ярославской области РФ, где был поражен нефтяной объект, входивший в систему стратегических резервов. Также удары были нанесены по предприятию "Азот" в Тульской области, которое играет роль в производстве взрывчатых веществ для армии РФ. Отдельно президент отметил, что в последние дни в России наблюдались масштабные сбои в работе авиации: ограничения вводились по меньшей мере в шести аэропортах, а воздушная тревога объявлялась в 28 регионах страны.

По словам Зеленского, Украина действует в рамках стратегии дальнобойных ударов и тактических сделок в ответ на отказ России прекратить войну.

"Украина выполняет план дальнобойных санкций против России и определены задачи в отношении мидлстрайков в ответ на отказ России завершать эту войну. Мы предлагали руководству России все возможные форматы переговоров, и ответом стало лишь продолжение агрессии и попытки ее расширить. Логично, что война возвращается туда, откуда пришла. Украине нужен мир. Слава Украине!", — говорится в заявлении Зеленского.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Госдуме РФ требует от Путина план окончания войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Украина переломила ход войны и загнала Путина в ловушку.



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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/19468
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