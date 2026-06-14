Зеленский раскрыл предложения Путину по мирным переговорам: какой ответ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев неоднократно предлагал России разные форматы мирных переговоров для окончании войны, однако Москва не отвечает и продолжает агрессию. По его словам, поэтому Украина выполняет план дальнобойных санкций, чтобы заставить российского диктатора Владимира Путина завершить войну.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский прокомментировал удары Украины по территории России в ночь на 14 июня.

"Есть хорошие результаты наших воинов в применении дальнобойных санкций по важным объектам на территории России и временно оккупированным территориям Украины", – сказал Зеленский.

В частности, президент сообщил об атаке украинских сил в Ярославской области РФ, где был поражен нефтяной объект, входивший в систему стратегических резервов. Также удары были нанесены по предприятию "Азот" в Тульской области, которое играет роль в производстве взрывчатых веществ для армии РФ. Отдельно президент отметил, что в последние дни в России наблюдались масштабные сбои в работе авиации: ограничения вводились по меньшей мере в шести аэропортах, а воздушная тревога объявлялась в 28 регионах страны.

По словам Зеленского, Украина действует в рамках стратегии дальнобойных ударов и тактических сделок в ответ на отказ России прекратить войну.

"Украина выполняет план дальнобойных санкций против России и определены задачи в отношении мидлстрайков в ответ на отказ России завершать эту войну. Мы предлагали руководству России все возможные форматы переговоров, и ответом стало лишь продолжение агрессии и попытки ее расширить. Логично, что война возвращается туда, откуда пришла. Украине нужен мир. Слава Украине!", — говорится в заявлении Зеленского.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Госдуме РФ требует от Путина план окончания войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Украина переломила ход войны и загнала Путина в ловушку.