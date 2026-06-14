Зеленский показал рейтинги Путина: Кремль готовят к неприятной реальности (ФОТО)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин получает от свое круга лишь часть реальной информации о ситуации в стране. Однако, по словам президента, даже те отчеты, которые попадают на стол главе Кремля, свидетельствуют о росте недовольства россиян и постепенном падении поддержки режима Путина в РФ.

Зеленский раскрыл правду о рейтингах Путина. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский сообщил, что украинские разведывательные службы получили документы, позволяющие оценить внутреннюю ситуацию в России и настроения в российском обществе. Президент подчеркнул, что информация, которую видит Путин, часто подается в украшенном виде.

"Мы понимаем, что Путину редко приносят полностью правдивую информацию без украшений. Но даже то, что он видит в попадающих в него документах, все же позволяет сделать выводы", — утверждает президент.

В отчетах, предоставляемых главе Кремля, прогнозируется дальнейший рост недовольства россиян политикой Путина. Отдельно президент обратил внимание на падение поддержки правящей партии в России. По его словам, во внутренних документах фиксируется устойчивая негативная тенденция, которая может заставить власть прибегать к более масштабным фальсификациям во время голосования.

Рейтинги партии Путина в России

Также в отчетах говорится о росте протестных настроений в регионах РФ. Зеленский отметил, что эти оценки не учитывают события в ближайшие месяцы, которые могут еще больше повлиять на внутриполитическую ситуацию в стране.

"На сентябрь Путин выйдет с еще хуже показателями. К сожалению, на все публичные и непубличные предложения мира, сделанные нами, прозвучали только слова о продолжении его войны. Тенденции не изменятся, и со временем это может означать, что соглашение придется заключать уже с кем-то другим из России – с тем, кто не будет закрываться от реальности", — подытожил Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в РФ годами снимали секретные выпуски новостей лично для Владимира Путина.

Также "Комментарии" писали, что Владимир Зеленский раскрыл предложения Путину по мирным переговорам.