Зеленский показал рейтинги Путина: Кремль готовят к неприятной реальности (ФОТО)

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин получает от свое круга лишь часть реальной информации о ситуации в стране. Однако, по словам президента, даже те отчеты, которые попадают на стол главе Кремля, свидетельствуют о росте недовольства россиян и постепенном падении поддержки режима Путина в РФ.
Зеленский раскрыл правду о рейтингах Путина. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский сообщил, что украинские разведывательные службы получили документы, позволяющие оценить внутреннюю ситуацию в России и настроения в российском обществе. Президент подчеркнул, что информация, которую видит Путин, часто подается в украшенном виде.
В отчетах, предоставляемых главе Кремля, прогнозируется дальнейший рост недовольства россиян политикой Путина. Отдельно президент обратил внимание на падение поддержки правящей партии в России. По его словам, во внутренних документах фиксируется устойчивая негативная тенденция, которая может заставить власть прибегать к более масштабным фальсификациям во время голосования.
Рейтинги партии Путина в России
Также в отчетах говорится о росте протестных настроений в регионах РФ. Зеленский отметил, что эти оценки не учитывают события в ближайшие месяцы, которые могут еще больше повлиять на внутриполитическую ситуацию в стране.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в РФ годами снимали секретные выпуски новостей лично для Владимира Путина.
Также "Комментарии" писали, что Владимир Зеленский раскрыл предложения Путину по мирным переговорам.