logo

BTC/USD

64428

ETH/USD

1674.92

USD/UAH

44.81

EUR/UAH

51.86

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Зеленский показал рейтинги Путина: Кремль готовят к неприятной реальности (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский показал рейтинги Путина: Кремль готовят к неприятной реальности (ФОТО)

Зеленский заявил, что даже внутренние отчеты для Путина показывают рост недовольства россиян

14 июня 2026, 12:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин получает от свое круга лишь часть реальной информации о ситуации в стране. Однако, по словам президента, даже те отчеты, которые попадают на стол главе Кремля, свидетельствуют о росте недовольства россиян и постепенном падении поддержки режима Путина в РФ.

Зеленский показал рейтинги Путина: Кремль готовят к неприятной реальности (ФОТО)

Зеленский раскрыл правду о рейтингах Путина. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский сообщил, что украинские разведывательные службы получили документы, позволяющие оценить внутреннюю ситуацию в России и настроения в российском обществе. Президент подчеркнул, что информация, которую видит Путин, часто подается в украшенном виде.

"Мы понимаем, что Путину редко приносят полностью правдивую информацию без украшений. Но даже то, что он видит в попадающих в него документах, все же позволяет сделать выводы", — утверждает президент.

В отчетах, предоставляемых главе Кремля, прогнозируется дальнейший рост недовольства россиян политикой Путина. Отдельно президент обратил внимание на падение поддержки правящей партии в России. По его словам, во внутренних документах фиксируется устойчивая негативная тенденция, которая может заставить власть прибегать к более масштабным фальсификациям во время голосования.

Зеленский показал рейтинги Путина: Кремль готовят к неприятной реальности (ФОТО) - фото 2

Рейтинги партии Путина в России

Зеленский показал рейтинги Путина: Кремль готовят к неприятной реальности (ФОТО) - фото 2

Также в отчетах говорится о росте протестных настроений в регионах РФ. Зеленский отметил, что эти оценки не учитывают события в ближайшие месяцы, которые могут еще больше повлиять на внутриполитическую ситуацию в стране.

"На сентябрь Путин выйдет с еще хуже показателями. К сожалению, на все публичные и непубличные предложения мира, сделанные нами, прозвучали только слова о продолжении его войны. Тенденции не изменятся, и со временем это может означать, что соглашение придется заключать уже с кем-то другим из России – с тем, кто не будет закрываться от реальности", — подытожил Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в РФ годами снимали секретные выпуски новостей лично для Владимира Путина.

Также "Комментарии" писали, что Владимир Зеленский раскрыл предложения Путину по мирным переговорам.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/19470
Теги:

Новости

Все новости