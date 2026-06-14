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Историк назвал только один вариант, как вынудить Путина закончить войну в Украине

Американский историк Дэвид Саттер объяснил, почему дипломатия не вынудит Путина к миру.

14 июня 2026, 14:55
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Slava Kot

Российский диктатор Владимир Путин не согласится на окончание войны под влиянием дипломатических призывов или политических заявлений. Единственным действенным способом заставить Кремль изменить свою позицию остается усиление военного давления на Россию и дальнейшая поддержка Украины со стороны Запада. Такое мнение высказал американский журналист и историк Дэвид Саттер.

Историк назвал только один вариант, как вынудить Путина закончить войну в Украине

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Дэвид Саттер в комментарии "24 канала" заявил, что европейские союзники и США имеют ограниченный набор инструментов влияния на Путина. Историк убежден, что одни переговоры не способны изменить позицию Кремля. По его мнению, Путин реагирует только на изменение ситуации в поле боя и рост рисков для собственного режима.

Таким образом, Саттер считает самым эффективным методом вынудить Путина к концу войны – это военная помощь Украине и углубление сотрудничества между оборонными предприятиями западных стран и украинским военно-промышленным комплексом.

"Единственный реальный рычаг, который у них есть — это поставка военной помощи Украине и интеграция оборонной промышленности. Они не убедят Путина (добровольно пойти на мир)", — сказал Саттер.

Комментарий Саттера прозвучал на фоне новых дипломатических консультаций между западными партнерами по поводу возможных путей завершения войны. По информации СМИ, европейские лидеры намерены обсудить дальнейшую стратегию поддержки Украины и перспективы переговорного процесса с Россией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский показал рейтинги Путина. Кремль готовится к неприятной реальности.

Также "Комментарии" писали о том, что закончится раньше: война в Украине или режим Путин.



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Источник: https://24tv.ua/mirni-peregovori-shho-zmusit-putina-sisti-za-stil-peregovoriv_n3087113
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