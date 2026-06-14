logo_ukra

BTC/USD

64402

ETH/USD

1675.3

USD/UAH

44.81

EUR/UAH

51.86

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Війна чи Путін: що закінчиться раніше - аналіз The Times
commentss НОВИНИ Всі новини

Війна чи Путін: що закінчиться раніше - аналіз The Times

The Times аналізує перспективи війни в Україні та режиму Путіна

14 червня 2026, 11:20
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Російське вторгнення в Україну триває вже понад чотири роки й перетворилося на виснажливу війну без чітких ознак її завершення. На тлі цього оглядач The Times Марк Беннетс савить питання: що закінчиться раніше — сама війна Росії проти України чи політична епоха Володимира Путіна.

Війна чи Путін: що закінчиться раніше - аналіз The Times

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Марк Беннетс нагадує, що у лютому 2022 року Кремль розраховував на швидке захоплення Києва. Проте війна пішла за іншим сценарієм і перетворилася на затяжний конфлікт із високими втратами та глобальними наслідками. За оцінками західних розвідок і незалежних російських журналістів, втрати загиблими російської армії можуть сягати від 225 до 500 тисяч осіб.

"Путін, колишній офіцер КДБ, який виріс на надихаючих історіях про героїчні подвиги радянської армії, воліє ігнорувати подібні жахи", — пояснюється у тексті, чому Путін не хоче закінчувати війну.

За даними джерел, наближених до Кремля, Путін "терплячий і вірить у перемогу", відкидаючи будь-які варіанти компромісу, зокрема й можливі прямі переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Водночас Україна нарощує військовий тиск, активно розвиваючи власні ракетні програми та далекобійні безпілотники. Це дозволяє завдавати ударів по об’єктах у глибині російської території та частково компенсувати залежність від західної допомоги.

За даними аналітиків, у самій Росії поступово зростає втома від війни. Хоча відкритий протест залишається рідкістю, суспільні настрої повільно змінюються. Водночас дослідження показують, що економіка РФ адаптувалася до санкцій, а силовий апарат зберігає контроль над ситуацією.

Як наслідок, Марк Беннетс не дає прямої відповіді на питання, що закінчиться раніше — війна в Україні чи епоха Путіна. Однак своїй у статті він наголошує, що економічний тиск та внутрішні фактори наразі не виглядають достатніми для швидкого закінчення війни або політичного перелому в Росії.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Україна переломила хід війни та загнала Водолимира Путіна у пастку. У чому тепер нова небезпека РФ.

Також "Коментарі" писали, що Кремль готує вирішальний удар по Україні через катастрофу в РФ.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.thetimes.com/comment/columnists/article/what-ends-first-war-vladimir-putin-c9tslr3vl
Теги:

Новини

Всі новини