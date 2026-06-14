Війна чи Путін: що закінчиться раніше - аналіз The Times

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Slava Kot
Російське вторгнення в Україну триває вже понад чотири роки й перетворилося на виснажливу війну без чітких ознак її завершення. На тлі цього оглядач The Times Марк Беннетс савить питання: що закінчиться раніше — сама війна Росії проти України чи політична епоха Володимира Путіна.
Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел
Марк Беннетс нагадує, що у лютому 2022 року Кремль розраховував на швидке захоплення Києва. Проте війна пішла за іншим сценарієм і перетворилася на затяжний конфлікт із високими втратами та глобальними наслідками. За оцінками західних розвідок і незалежних російських журналістів, втрати загиблими російської армії можуть сягати від 225 до 500 тисяч осіб.
За даними джерел, наближених до Кремля, Путін "терплячий і вірить у перемогу", відкидаючи будь-які варіанти компромісу, зокрема й можливі прямі переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Водночас Україна нарощує військовий тиск, активно розвиваючи власні ракетні програми та далекобійні безпілотники. Це дозволяє завдавати ударів по об’єктах у глибині російської території та частково компенсувати залежність від західної допомоги.
За даними аналітиків, у самій Росії поступово зростає втома від війни. Хоча відкритий протест залишається рідкістю, суспільні настрої повільно змінюються. Водночас дослідження показують, що економіка РФ адаптувалася до санкцій, а силовий апарат зберігає контроль над ситуацією.
Як наслідок, Марк Беннетс не дає прямої відповіді на питання, що закінчиться раніше — війна в Україні чи епоха Путіна. Однак своїй у статті він наголошує, що економічний тиск та внутрішні фактори наразі не виглядають достатніми для швидкого закінчення війни або політичного перелому в Росії.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Україна переломила хід війни та загнала Водолимира Путіна у пастку. У чому тепер нова небезпека РФ.
Також "Коментарі" писали, що Кремль готує вирішальний удар по Україні через катастрофу в РФ.