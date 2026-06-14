Війна чи Путін: що закінчиться раніше - аналіз The Times

Російське вторгнення в Україну триває вже понад чотири роки й перетворилося на виснажливу війну без чітких ознак її завершення. На тлі цього оглядач The Times Марк Беннетс савить питання: що закінчиться раніше — сама війна Росії проти України чи політична епоха Володимира Путіна.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Марк Беннетс нагадує, що у лютому 2022 року Кремль розраховував на швидке захоплення Києва. Проте війна пішла за іншим сценарієм і перетворилася на затяжний конфлікт із високими втратами та глобальними наслідками. За оцінками західних розвідок і незалежних російських журналістів, втрати загиблими російської армії можуть сягати від 225 до 500 тисяч осіб.

"Путін, колишній офіцер КДБ, який виріс на надихаючих історіях про героїчні подвиги радянської армії, воліє ігнорувати подібні жахи", — пояснюється у тексті, чому Путін не хоче закінчувати війну.

За даними джерел, наближених до Кремля, Путін "терплячий і вірить у перемогу", відкидаючи будь-які варіанти компромісу, зокрема й можливі прямі переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Водночас Україна нарощує військовий тиск, активно розвиваючи власні ракетні програми та далекобійні безпілотники. Це дозволяє завдавати ударів по об’єктах у глибині російської території та частково компенсувати залежність від західної допомоги.

За даними аналітиків, у самій Росії поступово зростає втома від війни. Хоча відкритий протест залишається рідкістю, суспільні настрої повільно змінюються. Водночас дослідження показують, що економіка РФ адаптувалася до санкцій, а силовий апарат зберігає контроль над ситуацією.

Як наслідок, Марк Беннетс не дає прямої відповіді на питання, що закінчиться раніше — війна в Україні чи епоха Путіна. Однак своїй у статті він наголошує, що економічний тиск та внутрішні фактори наразі не виглядають достатніми для швидкого закінчення війни або політичного перелому в Росії.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Україна переломила хід війни та загнала Водолимира Путіна у пастку. У чому тепер нова небезпека РФ.

Також "Коментарі" писали, що Кремль готує вирішальний удар по Україні через катастрофу в РФ.