Российское вторжение в Украину продолжается уже более четырех лет и превратилось в изнурительную войну без четких признаков ее завершения. На фоне этого обозреватель The Times Марк Беннетс задает вопрос: что закончится раньше – сама война России против Украины или политическая эпоха Владимира Путина.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Марк Беннетс напоминает, что в феврале 2022 года Кремль рассчитывал на скорый захват Киева. Однако война пошла по другому сценарию и превратилась в затяжной конфликт с высокими потерями и глобальными последствиями. По оценкам западных разведок и независимых российских журналистов, потери погибшими российской армии могут составлять от 225 до 500 тысяч человек.

"Путин, бывший офицер КГБ, выросший вдохновляющих историях о героических подвигах советской армии, предпочитает игнорировать подобные ужасы", — объясняется в тексте, почему Путин не хочет заканчивать войну.

По данным источников, приближенных к Кремлю, Путин "терпелив и верит в победу", отвергая любые варианты компромисса, в том числе возможные прямые переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. В то же время, Украина наращивает военное давление, активно развивая собственные ракетные программы и дальнобойные беспилотники. Это позволяет наносить удары по объектам в глубине российской территории и частично компенсировать зависимость от западной помощи.

По данным аналитиков, в самой России постепенно растет усталость от войны. Хотя открытый протест остается редкостью, общественные настроения медленно меняются. В то же время исследования показывают, что экономика РФ адаптировалась к санкциям, а силовой аппарат сохраняет контроль над ситуацией.

Как следствие, Марк Беннетс не дает прямого ответа на вопрос, что закончится быстрее — война в Украине или эпоха Путина. Однако в своей статьи он отмечает, что экономическое давление и внутренние факторы пока не выглядят достаточным для быстрого окончания войны или политического перелома в России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина переломила ход войны и загнала Водолимира Путина в ловушку. В чем сейчас новая опасность РФ.

Также "Комментарии" писали, что Кремль готовит решающий удар по Украине из-за катастрофы в РФ.