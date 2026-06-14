Коли лусне бульбашка Кремля: назвали божевільний крок Путіна, коли він усвідомить поразку

Росія дедалі більше демонструє ознаки стратегічного виснаження у війні проти України, тоді як її армія зазнає значних втрат і майже не просувається на фронті. На цьому тлі виникає ключове питання: як діятиме Володимир Путін, якщо усвідомить масштаби можливої поразки. Про це у колонці для The Guardian пише оглядач Саймон Тісдалл.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Саймон Тісдалл зауважує, що російський диктатор досі мислить категоріями Росії, як "великої держави", хоча реальність дедалі більше свідчить про протилежне. Росія перетворюється на ізольовану країну, залежну від Китаю та обмежену санкційним тиском. Крім того, аналітик наголошує, що Путін не користується інтернетом та отримує інформацію переважно через вузьке коло радників, які схильні "говорити те, що він хоче чути", що може спотворювати його уявлення про ситуацію на фронті.

Як наслідок Тісдалл ставить питання, якою буде реакція Кремля у разі усвідомлення стратегічного провалу у війні проти України. На його думку, малоймовірно, що Путін погодиться на мир навіть у разі погіршення позицій Росії. Натомість більш реалістичним сценарієм експерт називає розширення конфлікту за межі України.

"Більш імовірною реакцією Путіна було б посилення тиску шляхом розширення активної зони бойових дій за межі України, що потенційно може втягнути європейські країни-члени НАТО у відкриту, пряму конфронтацію, якої вони досі уникали", — йдеться в статті The Guardian.

Крім того, європейські розвідки вже фіксують зростання російської активності у формі кібератак, дезінформаційних кампаній та диверсій. Також зростає кількість інцидентів з безпілотниками та порушеннями повітряного простору країн НАТО.

Оглядач нагадав, що аналітики вважають, що Росія поступово розширює інструменти "гібридної війни", намагаючись підірвати єдність Заходу через страх і хаос. Як зазначає Тісдалл, Європа може опинитися перед необхідністю переходу від розрізнених реакцій до більш жорсткої та скоординованої відповіді. У такому випадку ризик прямого зіткнення між Росією та Заходом може суттєво зрости. За його словами, це стане новим і небезпечним етапом війни, що виходить далеко за межі України.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що історик назвав тільки один варіант, як примусити Путіна закінчити війну в Україні.

Також "Коментарі" писали, що Росія поставила новий дедлайн у війні в Україні.