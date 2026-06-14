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Когда лопнет пузырь Кремля: назвали безумный шаг Путина, когда он осознает поражение

Какова будет реакция Путина на поражение России в войне против Украины.

14 июня 2026, 17:05
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Автор:
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Slava Kot

Россия все больше демонстрирует признаки стратегического истощения в войне против Украины, тогда как ее армия несет значительные потери и почти не продвигается на фронте. На этом фоне возникает ключевой вопрос: как будет действовать Владимир Путин, если осознает масштабы возможного поражения. Об этом в колонке для The Guardian пишет обозреватель Саймон Тисдалл.

Когда лопнет пузырь Кремля: назвали безумный шаг Путина, когда он осознает поражение

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Саймон Тисдалл отмечает, что российский диктатор до сих пор мыслит категориями России как "великого государства", хотя реальность все больше свидетельствует об обратном. Россия превращается в изолированную страну, зависимую от Китая и ограниченную санкционным давлением. Кроме того, аналитик отмечает, что Путин не пользуется интернетом и получает информацию преимущественно из-за узкого круга советников, которые склонны "говорить то, что он хочет слышать", что может искажать его представление о ситуации на фронте.

Как следствие, Тисдалл задает вопрос, какой будет реакция Кремля в случае осознания стратегического провала в войне против Украины. По его мнению, маловероятно, что Путин согласится с миром даже в случае ухудшения позиций России. Более реалистическим сценарием эксперт называет расширение конфликта за пределы Украины.

"Более вероятной реакцией Путина было бы усиление давления путем расширения активной зоны боевых действий за пределы Украины, что потенциально может вовлечь европейские страны-члены НАТО в открытую, прямую конфронтацию, которой они до сих пор избегали", — говорится в статье The Guardian.

Кроме того, европейские разведки уже фиксируют рост российской активности в форме кибератак, дезинформационных кампаний и диверсий. Также растет количество инцидентов с беспилотниками и нарушениями воздушного пространства НАТО.

Обозреватель напомнил, что аналитики считают, что Россия постепенно расширяет инструменты "гибридной войны", пытаясь подорвать единство Запада из-за страха и хаоса. Как отмечает Тисдалл, Европа может оказаться перед необходимостью перехода от разрозненных реакций к более жесткому и скоординированному ответу. В таком случае риск прямого столкновения между Россией и Западом может существенно увеличиться. По его словам, это станет новым и опасным этапом войны, выходящим далеко за пределы Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что историк назвал только один вариант, как вынудить Путина закончить войну в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Россия поставила новый дедлайн в войне в Украине.



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Источник: https://www.theguardian.com/commentisfree/2026/jun/14/vladimir-putin-ukraine-war-borders-russian-president
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