Росія поставила новий дедлайн у війні в Україні: куди женуть окупантів

Російське військове командування поставило своїм підрозділам нову ціль на Запорізькому напрямку — до кінця літа максимально наблизитися до Запоріжжя. Для цього окупаційні війська активізували наступальні дії одразу на кількох ділянках фронту, однак українські захисники продовжують стримувати атаки та не дозволяють противнику досягти поставлених завдань. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

Росіяни отримали новий дедлайн у Запорізькій області. Фото з відкритих джерел

Владислав Волошин у коментарі "Суспільному" заявив, що російська армія зберігає високу інтенсивність бойових дій на всій запорізькій ділянці фронту. Йдеться не лише про штурми, а й про активне застосування FPV-дронів, артилерії та авіації. Особливо напруженою залишається ситуація поблизу Степногірська. Саме цей район окупанти розглядають як один із ключових для подальшого просування.

"Щодня ми фіксуємо від двох до п'яти бойових зіткнень. Тут окупанти все ж намагаються проникнути або підійти і закріпитися на південних околицях Степногірська", — заявив Волошин.

Водночас українські військові зазначають, що попри постійний тиск ворогу не вдається досягти суттєвих результатів. За словами Волошина, спроби росіян просунутися в районі Малої Токмачки були зірвані, а підрозділи противника зазнали втрат.

Співзасновник аналітичного проєкту DeepState Руслан Микула також звертає увагу, що ситуація навколо Степногірська останнім часом дещо стабілізувалася. Хоча російські військові все ще присутні в окремих районах південної частини населеного пункту, їхній контроль над територією залишається обмеженим. Окремо експерт зазначив, що в районах Приморського та Плавнів українські сили поступово витісняють окупантів.

"У Приморському війська РФ остаточно втратили ініціативу. Там ще є інфільтровані групи, фіксується незначна присутність. Але якщо порівнювати з тим, що РФ публічно заявляє – ніби вони там мало не Малокатеринівку контролюють, то реальна ситуація в Приморському дуже далека від звітів, які російське керівництво на місцях передає нагору", – додав Микула.

Таким чином, попри нові дедлайни та накази командування, російська армія наразі не демонструє прориву на Запорізькому напрямку, а Сили оборони України продовжують утримувати ключові позиції та проводити контрдії на окремих ділянках фронту.

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