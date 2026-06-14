Россия поставила новый дедлайн в войне в Украине: куда гонят оккупантов

Российское военное командование поставило своим подразделениям новую цель на Запорожском направлении – к концу лета максимально приблизиться к Запорожью. Для этого оккупационные войска активизировали наступательные действия на нескольких участках фронта, однако украинские защитники продолжают сдерживать атаки и не позволяют противнику достичь поставленных задач. Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

Россияне получили новый дедлайн в Запорожской области. Фото из открытых источников

Владислав Волошин в комментарии "Общественному" заявил, что российская армия сохраняет высокую интенсивность боевых действий на всем запорожском участке фронта. Речь идет не только о штурмах, но и об активном применении FPV-дронов, артиллерии и авиации. Особенно напряженной остается ситуация вблизи Степногорска. Именно этот район оккупанты рассматривают как один из ключевых для дальнейшего продвижения.

"Ежедневно мы фиксируем от двух до пяти боевых столкновений. Здесь оккупанты все же пытаются проникнуть или подойти и закрепиться на южных окрестностях Степногорска", — заявил Волошин.

В то же время украинские военные отмечают, что, несмотря на постоянное давление врагу, не удается достичь существенных результатов. По словам Волошина, попытки россиян продвинуться в районе Малой Токмачки были сорваны, а подразделения противника понесли потери.

Соучредитель аналитического проекта DeepState Руслан Микула также обращает внимание, что ситуация вокруг Степногорска в последнее время несколько стабилизировалась. Хотя российские военные все еще находятся в отдельных районах южной части населенного пункта, их контроль над территорией остается ограниченным. Отдельно эксперт отметил, что в районах Приморского и Плавне украинские силы постепенно вытесняют оккупантов.

"В Приморском войске РФ окончательно потеряли инициативу. Там еще есть инфильтрированные группы, фиксируется незначительное присутствие. Но если сравнивать с тем, что РФ публично заявляет — будто они там чуть ли не Малокатериновку контролируют, то реальная ситуация в Приморском очень далека от отчетов, которые российское руководство на местах передает вверх", — сказал Микула.

Таким образом, несмотря на новые дедлайны и приказы командования, российская армия пока не демонстрирует прорыв на Запорожском направлении, а Силы обороны Украины продолжают удерживать ключевые позиции и проводить контрдействия на отдельных участках фронта.

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