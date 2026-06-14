Россия поставила новый дедлайн в войне в Украине: куда гонят оккупантов

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Slava Kot
Российское военное командование поставило своим подразделениям новую цель на Запорожском направлении – к концу лета максимально приблизиться к Запорожью. Для этого оккупационные войска активизировали наступательные действия на нескольких участках фронта, однако украинские защитники продолжают сдерживать атаки и не позволяют противнику достичь поставленных задач. Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.
Россияне получили новый дедлайн в Запорожской области. Фото из открытых источников
Владислав Волошин в комментарии "Общественному" заявил, что российская армия сохраняет высокую интенсивность боевых действий на всем запорожском участке фронта. Речь идет не только о штурмах, но и об активном применении FPV-дронов, артиллерии и авиации. Особенно напряженной остается ситуация вблизи Степногорска. Именно этот район оккупанты рассматривают как один из ключевых для дальнейшего продвижения.
В то же время украинские военные отмечают, что, несмотря на постоянное давление врагу, не удается достичь существенных результатов. По словам Волошина, попытки россиян продвинуться в районе Малой Токмачки были сорваны, а подразделения противника понесли потери.
Соучредитель аналитического проекта DeepState Руслан Микула также обращает внимание, что ситуация вокруг Степногорска в последнее время несколько стабилизировалась. Хотя российские военные все еще находятся в отдельных районах южной части населенного пункта, их контроль над территорией остается ограниченным. Отдельно эксперт отметил, что в районах Приморского и Плавне украинские силы постепенно вытесняют оккупантов.
Таким образом, несмотря на новые дедлайны и приказы командования, российская армия пока не демонстрирует прорыв на Запорожском направлении, а Силы обороны Украины продолжают удерживать ключевые позиции и проводить контрдействия на отдельных участках фронта.
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