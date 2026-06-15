Почему Путин не заканчивает войну в Украине: историк Грицак объяснил логику Кремля

Российский диктатор Владимир Путин может быть заинтересован не только в войне против Украины, но и сохранении самого состояния войны как основы существования нынешней политической системы России. Такое мнение высказал историк и профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Ярослав Грицак в интервью LB.ua заявил, что за последние годы западные страны в значительной степени избавились от одного из главных страхов, а именно опасения, что поражение России или загнание Путина в тупик могут спровоцировать применение ядерного оружия. По словам историка, российский лидер неоднократно использовал ядерные угрозы в качестве инструмента давления, однако не переходил к реальным действиям.

"Их уже не надо убеждать, что Путин хочет уничтожить Запад, Европу. Если взять известное изречение, что Украина — это ворота Европы, то эти ворота закрываются на границе с Россией", — отмечает историк.

Грицак отмечает, что в европейских столицах все чаще приходят к выводу, что независимо от исхода войны в Украине Кремль вряд ли откажется от конфронтационной политики. По его мнению, российскому руководству критически важно поддерживать общество в условиях постоянной мобилизации и внешней угрозы.

"Мы видим, что Путин грозится, но ничего такого не делает. Европа предусматривает: падет ли Украина или нет, Путин все равно будет атаковать. Потому что Путину важно выдержать тонус войны", — отметил специалист.

Историк обратил внимание на оценки западных спецслужб и политиков, ранее предупреждавших о потенциальных рисках новых агрессивных действий России в отношении европейских стран в будущем. В то же время, именно война в Украине, по его словам, сдерживает такие сценарии, поскольку значительная часть российских ресурсов остается сосредоточенной на украинском фронте.

Грицак также отмечает, что современная российская политическая система так тесно связана с войной и силовыми методами управления, что прекращение боевых действий может стать для нее серьезной угрозой. По его мнению, Путин заинтересован в сохранении войны против Украины, чтобы продолжать быть у власти.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американский историк назвал только один вариант, как вынудить Путина закончить войну в Украине.

Также "Комментарии" писали, что назвали безумный шаг Путина, когда он осознает поражение в войне.