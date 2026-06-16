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Зеленский назвал новый формат встречи с Путиным, от которого ему будет сложно отказаться

Владимир Зеленский заявил, что обсудил с Дональдом Трампом возможность организации встречи с Владимиром Путиным в США.

16 июня 2026, 07:45
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с президентом США Дональдом Трампом возможность организации личной встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Соединенных Штатах. По мнению украинского президента, такой формат может существенно усложнить Кремлю отказ от переговоров.

Зеленский назвал новый формат встречи с Путиным, от которого ему будет сложно отказаться

Зеленский предложил новый формат встречи с Путиным. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в вечернем обращении от 14 июня рассказал, что Украина неоднократно предлагала России провести встречу на самом высоком уровне в любом месте, где можно было бы принимать реальные решения по завершению войны. Однако в Кремле отказываются от переговоров. Как следствие, Зеленский назвал новый формат встречи с Путиным, от которого российскому диктатору будет сложнее отказаться из-за участия Трампа.

"Вчера мы обсудили с президентом Трампом, что такую встречу можно было бы организовать в США в формате, в котором Путину было бы гораздо сложнее отказать по крайней мере президенту Трампу. Мы увидим, что из этого выйдет. Если Россия откажется и от этого шанса, потребуется дополнительное давление", — сказал Зеленский.

Президент также напомнил, что ранее Украина вместе с партнерами рассматривала возможность мирных переговоров с Путиным на полях саммита G7. Однако Кремль снова не поддержал и эту инициативу.

Отдельно президент подчеркнул, что одним из ключевых инструментов ответа Европы на российскую агрессию должно стать ускорение процесса вступления Украины и Молдовы в Европейский Союз. 

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский заявил о предложении встречи с Путиным во Франции.

Также "Комментарии" писали о том, почему Путин не заканчивает войну в Украине.



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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/19500
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