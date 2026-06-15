Зеленський запропонував Путіну нову зустріч: назвав час та місце - як відповіли у Кремлі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що пропонував провести переговори з російським лідером Володимиром Путіним під час саміту G7 у Франції. За його словами, ініціатива мала стати спробою обговорити можливі кроки до завершення війни в Україні. Однак у Кремлі не відповіли на пропозицію Зеленського.

Зеленський та Путін. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський під час візиту до пошкодженого атакою РФ Успенського собору Києво-Печерської лаври, заявив, що пропонував Путіну зустрітися на саміту G7 у Франції.

"Ми послали повідомлення про готовність зустрітися з Путіним під час саміту G7, бо там присутній Трамп і Макрон, тож європейці плюс Америка. Я думаю, це дуже гарна можливість зустрітися всім разом", – сказав Зеленський.

Український президент заявив, що пропозицію було передано США та Європі, які погодилися на зустріч Зеленського та Путіна на саміті, тоді як відповідь від Кремля не надійшла. За словами Зеленського, попри відсутність очільника РФ на саміті будуть говорити, як змусити Путіна закінчити почату ним війну проти України.

"Європа та США досягли згоди, а Росія знову продемонструвала, що... вони не готові говорити", — сказав Зеленський та додав, що "у нас будуть зустрічі з європейцями, а також з президентом Трампом. Ми поговоримо з ним про те, як підштовхнути Путіна, щоб він зупинив цю війну", — додав Зеленський.

Зеленський також звинуватив Путіна в "цинічній" поведінці, який розпочав масштабну атаку по Україні лише через кілька годин після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом. Президент заявив, що його пріоритетом на зустрічі G7 буде забезпечення більшої кількості систем протиповітряної оборони для захисту від російських ударів.

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