Реакція світу на російський удар по Києво-Печерській лаврі

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Slava Kot
Масований російський удар по Києву в ніч на 15 червня, під час якого зазнала пошкоджень Києво-Печерська лавра, викликав хвилю різких заяв з боку світових лідерів та міжнародних організацій. Політики називають атаку проявом варварства, зневаги до світової культурної спадщини та черговим доказом небажання Кремля рухатися до миру.
Росія завдала удару по Успенському собору Києво-Печерської лаври. Фото з відкритих джерел
Особливу увагу міжнародної спільноти привернули пошкодження Успенського собору на території лаври, який є об’єктом Світової спадщини ЮНЕСКО та однієї з найважливіших православних святинь Європи.
Президент Європейської ради Антоніу Кошта наголосив, що атака вкотре показує небажання Росії серйозно брати участь у мирних переговорах. За його словами, питання посилення тиску на Москву стане однією з тем саміту G7.
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що удар по Києво-Печерській лаврі є нападом на світову культурну спадщину.
Не менш жорстко відреагувала президентка Молдови Мая Санду. Вона підкреслила, що Кремль вкотре показав відсутність поваги до релігійних цінностей і культурної спадщини.
Російський удар по Києво-Печерській лаврі
Президент Чехії Петр Павел назвав атаку проявом відчаю та варварства у війні проти України.
Своєю чергою президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Росія демонструє шалену зневагу до людських життів, культури та духовних традицій.
Подібну позицію висловив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, який назвав російський удар по Києво-Печерській лаврі демонстрацією "варварства та зневаги".
Також на атаку РФ відреагували в Будапешті. Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан зазначила, що її країна рішуче засуджує напад, який здійснила Росія.
Схожі оцінки пролунали від керівництва Ради Європи, Парламентської асамблеї Ради Європи та міністрів закордонних справ Латвії, Фінляндії та інших країн. У багатьох заявах наголошувалося, що удари по цивільних об’єктах та релігійних святинях можуть розглядатися як воєнні злочини, а Росія повинна понести відповідальність.
Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Київ на території Києво-Печерської лаври виникла масштабна пожежа. Вогонь охопив близько 800 квадратних метрів Успенського собору, а рятувальники тривалий час ліквідовували наслідки удару.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що з'явилася перша реакція Китаю на російський удар по Києво-Печерській лаврі.
Також "Коментарі" писали, що Міноборони РФ цинічно відреагувало на удар по Києво-Печерській лаврі та кіностудії Довженка.