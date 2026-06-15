Реакція світу на російський удар по Києво-Печерській лаврі

Масований російський удар по Києву в ніч на 15 червня, під час якого зазнала пошкоджень Києво-Печерська лавра, викликав хвилю різких заяв з боку світових лідерів та міжнародних організацій. Політики називають атаку проявом варварства, зневаги до світової культурної спадщини та черговим доказом небажання Кремля рухатися до миру.

Росія завдала удару по Успенському собору Києво-Печерської лаври. Фото з відкритих джерел

Особливу увагу міжнародної спільноти привернули пошкодження Успенського собору на території лаври, який є об’єктом Світової спадщини ЮНЕСКО та однієї з найважливіших православних святинь Європи.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта наголосив, що атака вкотре показує небажання Росії серйозно брати участь у мирних переговорах. За його словами, питання посилення тиску на Москву стане однією з тем саміту G7.

"Ці напади демонструють небажання Росії серйозно брати участь у мирних переговорах. Але час не на боці Росії", — заявив Кошта.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що удар по Києво-Печерській лаврі є нападом на світову культурну спадщину.

"Цей напад лише зміцнює нашу рішучість зробити все, разом з нашими союзниками та партнерами, щоб працювати над припиненням вогню, від якого Росія продовжує вперто відмовлятися... Ми прагнутимемо цього на саміті G7 в Евіані", — сказав Макрон.

Не менш жорстко відреагувала президентка Молдови Мая Санду. Вона підкреслила, що Кремль вкотре показав відсутність поваги до релігійних цінностей і культурної спадщини.

"Кремль знову показав, що для нього немає нічого святого. Ті, хто стверджує, що захищає християнські цінності, розбомбили Києво-Печерську лавру, одне з найсвятіших місць православ’я. Справжня віра не бомбардує собори", — відреагувала Санду.

Російський удар по Києво-Печерській лаврі

Президент Чехії Петр Павел назвав атаку проявом відчаю та варварства у війні проти України.

"Нічні атаки на низку культурних пам'яток, зокрема Києво-Печерську лавру, свідчать про відчайдушність та варварство Росії, яка цілеспрямовано знищує те, чого ніколи не зможе мати", — заявив Павел.

Своєю чергою президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Росія демонструє шалену зневагу до людських життів, культури та духовних традицій.

"Для агресора немає нічого святого. У нападах Росії на Києво-Печерську лавру, одну з найсвятіших православних святинь, ми бачимо шалену зневагу до людських життів, культурної спадщини та самої духовної традиції, яку Росія вважає своєю", — реагує Науседа.

Подібну позицію висловив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, який назвав російський удар по Києво-Печерській лаврі демонстрацією "варварства та зневаги".

"Росія любить представляти себе як охоронця християнської цивілізації. Завдавши удару по Києво-Печерській лаврі, Росія вкотре продемонструвала своє варварство та зневагу до спільної спадщини людства", - заявив Цахкна.

Також на атаку РФ відреагували в Будапешті. Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан зазначила, що її країна рішуче засуджує напад, який здійснила Росія.

"Лавра є одним із найсвятіших місць східного православ’я. Будь-які напади на цивільну інфраструктуру, а особливо на релігійні об'єкти, є неприйнятними", — сказала Орбан.

Схожі оцінки пролунали від керівництва Ради Європи, Парламентської асамблеї Ради Європи та міністрів закордонних справ Латвії, Фінляндії та інших країн. У багатьох заявах наголошувалося, що удари по цивільних об’єктах та релігійних святинях можуть розглядатися як воєнні злочини, а Росія повинна понести відповідальність.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Київ на території Києво-Печерської лаври виникла масштабна пожежа. Вогонь охопив близько 800 квадратних метрів Успенського собору, а рятувальники тривалий час ліквідовували наслідки удару.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що з'явилася перша реакція Китаю на російський удар по Києво-Печерській лаврі.

Також "Коментарі" писали, що Міноборони РФ цинічно відреагувало на удар по Києво-Печерській лаврі та кіностудії Довженка.