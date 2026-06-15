Реакция мира на российский удар по Киево-Печерской Лавре

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Slava Kot
Массированный российский удар по Киеву в ночь на 15 июня, во время которого получил повреждения Киево-Печерская лавра, вызвал волну резких заявлений со стороны мировых лидеров и международных организаций. Политики называют атаку проявлением варварства, пренебрежения мировым культурным наследием и очередным доказательством нежелания Кремля двигаться к миру.
Россия нанесла удар по Успенскому собору Киево-Печерской лавры. Фото из открытых источников
Особое внимание международного сообщества привлекли повреждения Успенского собора на территории лавры, являющегося объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и одной из важнейших православных святынь Европы.
Президент Европейского совета Антониу Кошта подчеркнул, что атака еще раз показывает нежелание России серьезно участвовать в мирных переговорах. По его словам, вопрос усиления давления на Москву станет одной из тем саммита G7.
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что удар по Киево-Печерской лавре является нападением на мировое культурное наследие.
Не менее жестко отреагировала президент Молдовы Мая Санду. Она подчеркнула, что Кремль в очередной раз показал отсутствие уважения религиозных ценностей и культурного наследия.
Президент Чехии Петр Павел назвал атаку проявлением отчаяния и варварства в войне против Украины.
Российский удар по Киево-Печерской Лавре
В свою очередь президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Россия демонстрирует безумное пренебрежение к человеческим жизням, культуре и духовным традициям.
Подобную позицию высказал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, назвавший российский удар по Киево-Печерской лавре демонстрацией "варварства и пренебрежения".
Также на атаку РФ отреагировали в Будапеште. Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан отметила, что ее страна решительно осуждает нападение, которое совершила Россия.
Схожие оценки прозвучали от руководства Совета Европы, Парламентской ассамблеи Совета Европы и министров иностранных дел Латвии, Финляндии и других стран. Во многих заявлениях отмечалось, что удары по гражданским объектам и религиозным святыням могут рассматриваться как военные преступления, а Россия должна понести ответственность.
Напомним, в результате российской атаки на Киев на территории Киево-Печерской лавры возник масштабный пожар. Огонь охватил около 800 квадратных метров Успенского собора, а спасатели долгое время ликвидировали последствия удара.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появилась первая реакция Китая на российский удар по Киево-Печерской Лавре.
Также "Комментарии" писали, что Минобороны РФ цинично отреагировало на удар по Киево-Печерской лавре и киностудии Довженко.