Реакция мира на российский удар по Киево-Печерской Лавре

Массированный российский удар по Киеву в ночь на 15 июня, во время которого получил повреждения Киево-Печерская лавра, вызвал волну резких заявлений со стороны мировых лидеров и международных организаций. Политики называют атаку проявлением варварства, пренебрежения мировым культурным наследием и очередным доказательством нежелания Кремля двигаться к миру.

Россия нанесла удар по Успенскому собору Киево-Печерской лавры. Фото из открытых источников

Особое внимание международного сообщества привлекли повреждения Успенского собора на территории лавры, являющегося объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и одной из важнейших православных святынь Европы.

Президент Европейского совета Антониу Кошта подчеркнул, что атака еще раз показывает нежелание России серьезно участвовать в мирных переговорах. По его словам, вопрос усиления давления на Москву станет одной из тем саммита G7.

"Эти нападения демонстрируют нежелание России серьезно участвовать в мирных переговорах. Но время не на стороне России", – заявил Кошта.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что удар по Киево-Печерской лавре является нападением на мировое культурное наследие.

"Это нападение лишь укрепляет нашу решимость сделать все вместе с нашими союзниками и партнерами, чтобы работать над прекращением огня, от которого Россия продолжает упорно отказываться... Мы будем стремиться к этому на саммите G7 в Эвиане", — сказал Макрон.

Не менее жестко отреагировала президент Молдовы Мая Санду. Она подчеркнула, что Кремль в очередной раз показал отсутствие уважения религиозных ценностей и культурного наследия.

"Кремль снова показал, что для него нет ничего святого. Те, кто утверждает, что защищает христианские ценности, разбомбили Киево-Печерскую лавру, одно из самых святых мест православия. Настоящая вера не бомбит соборы", — отреагировала Санду.

Президент Чехии Петр Павел назвал атаку проявлением отчаяния и варварства в войне против Украины.

"Ночные атаки на ряд культурных памятников, в частности Киево-Печерскую лавру, свидетельствуют об отчаянности и варварстве России, целенаправленно уничтожающем то, чего никогда не сможет иметь", — заявил Павел.

Российский удар по Киево-Печерской Лавре

В свою очередь президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Россия демонстрирует безумное пренебрежение к человеческим жизням, культуре и духовным традициям.

"Для агрессора нет ничего святого. В нападениях России на Киево-Печерскую лавру, одну из самых святых православных святынь, мы видим безумное пренебрежение к человеческим жизням, культурному наследию и самой духовной традиции, которую Россия считает своей", — реагирует Науседа.

Подобную позицию высказал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, назвавший российский удар по Киево-Печерской лавре демонстрацией "варварства и пренебрежения".

"Россия любит представлять себя как телохранителя христианской цивилизации. Нанеся удар по Киево-Печерской лавре, Россия в очередной раз продемонстрировала свое варварство и пренебрежение к общему наследию человечества", — заявил Цахкна.

Также на атаку РФ отреагировали в Будапеште. Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан отметила, что ее страна решительно осуждает нападение, которое совершила Россия.

"Лавра является одним из самых святых мест восточного православия. Любые нападения на гражданскую инфраструктуру, а особенно на религиозные объекты, неприемлемы", — сказала Орбан.

Схожие оценки прозвучали от руководства Совета Европы, Парламентской ассамблеи Совета Европы и министров иностранных дел Латвии, Финляндии и других стран. Во многих заявлениях отмечалось, что удары по гражданским объектам и религиозным святыням могут рассматриваться как военные преступления, а Россия должна понести ответственность.

Напомним, в результате российской атаки на Киев на территории Киево-Печерской лавры возник масштабный пожар. Огонь охватил около 800 квадратных метров Успенского собора, а спасатели долгое время ликвидировали последствия удара.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появилась первая реакция Китая на российский удар по Киево-Печерской Лавре.

Также "Комментарии" писали, что Минобороны РФ цинично отреагировало на удар по Киево-Печерской лавре и киностудии Довженко.