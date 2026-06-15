Міноборони РФ цинічно відреагувало на удар по Києво-Печерській лаврі та кіностудії Довженка

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Міністерство оборони Росії опублікувало власну версію масованого ракетного удару по Україні в ніч на 15 червня, який зачепив Київ, Харків і низку інших регіонів. У заяві російське відомство традиційно поєднало військові твердження з пропагандистськими звинуваченнями на адресу України та Заходу.
Реакція Міноборони РФ на удар по Лаврі та кіностудії Довженка
У Міноборони РФ заявили, що атака по Україні 15 червня була нібито "відповіддю на терористичні акти київського режиму". За словами російського відомства, удари завдавалися по об’єктах оборонно-промислового комплексу, військових аеродромах та центрах комплектування. Також у Міноборони РФ стверджують, що "всі призначені цілі були уражені".
Окрему увагу в заяві приділено удару по Києво-Печерські лаврі. У Міноборони РФ заявили, що удар нібито спрямовувався по військових об’єктах, однак при цьому визнали влучання поблизу цивільної інфраструктури, перекладаючи відповідальність на роботу української ППО, зокрема ракет Patriot.
У переліку уражених об’єктів російське відомство згадує низку підприємств у Києві, зокрема завод "Радар", "Маяк", "Буревісник", а також авіаремонтні та агрегатні підприємства.
Окремо згадується удар Росії по кіностудії імені Олександра Довженка. Тут Міноборони РФ стверджує, що ніби був уражений це з виробництва дронів, а не цивільна інфраструктура. Також російська сторона заявила про ураження логістичних об’єктів і терміналів, зокрема "Нової пошти", називаючи їх частиною військової інфраструктури.
Зауважимо, що Міноборони РФ, попри неодноразові удари по цивільній інфраструктурі та житлових будинках, будь-які подібні випадки називає атакою по військових цілях або помилками української системи ППО.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат звернувся до українців з закликом утриматися від публікації фото уламків ракет протиповітряної оборони, зокрема системи Patriot. За його словами, подібні матеріали активно використовуються Росією для інформаційних маніпуляцій і створення фейкових наративів.
Також "Коментарі" писали про кривавий удар по Харкову. Росія атакувала рятувальників під час гасіння пожежі.