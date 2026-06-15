Міноборони РФ цинічно відреагувало на удар по Києво-Печерській лаврі та кіностудії Довженка

Міністерство оборони Росії опублікувало власну версію масованого ракетного удару по Україні в ніч на 15 червня, який зачепив Київ, Харків і низку інших регіонів. У заяві російське відомство традиційно поєднало військові твердження з пропагандистськими звинуваченнями на адресу України та Заходу.

Реакція Міноборони РФ на удар по Лаврі та кіностудії Довженка

У Міноборони РФ заявили, що атака по Україні 15 червня була нібито "відповіддю на терористичні акти київського режиму". За словами російського відомства, удари завдавалися по об’єктах оборонно-промислового комплексу, військових аеродромах та центрах комплектування. Також у Міноборони РФ стверджують, що "всі призначені цілі були уражені".

"Збройними силами Російської Федерації у відповідь на терористичні акти київського режиму завдано масованого удару високоточною зброєю великої дальності повітряного, наземного і морського базування, ударними безпілотними літальними апаратами по об'єктах оборонно-промислового комплексу в містах Київ, Харків і Дніпропетровськ, а також військовим аеродромам і територіям", — йдеться в заяві.

Окрему увагу в заяві приділено удару по Києво-Печерські лаврі. У Міноборони РФ заявили, що удар нібито спрямовувався по військових об’єктах, однак при цьому визнали влучання поблизу цивільної інфраструктури, перекладаючи відповідальність на роботу української ППО, зокрема ракет Patriot.

"Однією з причин некоректної роботи даного комплексу могло стати те, що країни Заходу передали київському режиму ракети зі строками придатності, що минув. ЗС РФ не планують і не завдають ударів по об'єктах цивільної інфраструктури", — повідомили у МО РФ.

У переліку уражених об’єктів російське відомство згадує низку підприємств у Києві, зокрема завод "Радар", "Маяк", "Буревісник", а також авіаремонтні та агрегатні підприємства.

Окремо згадується удар Росії по кіностудії імені Олександра Довженка. Тут Міноборони РФ стверджує, що ніби був уражений це з виробництва дронів, а не цивільна інфраструктура. Також російська сторона заявила про ураження логістичних об’єктів і терміналів, зокрема "Нової пошти", називаючи їх частиною військової інфраструктури.

Зауважимо, що Міноборони РФ, попри неодноразові удари по цивільній інфраструктурі та житлових будинках, будь-які подібні випадки називає атакою по військових цілях або помилками української системи ППО.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат звернувся до українців з закликом утриматися від публікації фото уламків ракет протиповітряної оборони, зокрема системи Patriot. За його словами, подібні матеріали активно використовуються Росією для інформаційних маніпуляцій і створення фейкових наративів.

Також "Коментарі" писали про кривавий удар по Харкову. Росія атакувала рятувальників під час гасіння пожежі.