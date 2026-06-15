Минобороны РФ цинично отреагировало на удар по Киево-Печерской лавре и киностудии Довженко

Министерство обороны России опубликовало собственную версию массированного ракетного удара по Украине в ночь на 15 июня, который задел Киев, Харьков и ряд других регионов. В заявлении российское ведомство традиционно объединило военные утверждения с пропагандистскими обвинениями в адрес Украины и Запада.

Реакция Минобороны РФ на удар по Лавре и киностудии Довженко

В Минобороны РФ заявили, что атака по Украине 15 июня была якобы "ответом на террористические акты киевского режима". По словам российского ведомства, удары наносились по объектам оборонно-промышленного комплекса, военным аэродромам и центрам комплектования. Также в Минобороны РФ утверждают, что "все назначенные цели были поражены".

" Вооруженными силами Российской Федерации в ответ на террористические акты киевского режима нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам оборонно-промышленного комплекса в городах Киев, Харьков и Днепропетровск, а также военным аэродромам и территориям", – говорится в заявлении.

Отдельное внимание в заявлении уделено удару по Киево-Печерской лавре. В Минобороны РФ заявили, что удар якобы направлялся по военным объектам, однако при этом признали попадание вблизи гражданской инфраструктуры, перекладывая ответственность на работу украинской ПВО, в том числе ракет Patriot.

"Одной из причин некорректной работы данного комплекса могло стать то, что страны Запада передали киевскому режиму ракеты со истекшими сроками годности. ВС РФ не планируют и не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры", — сообщили в МО РФ.

В перечне пораженных объектов российское ведомство упоминает ряд предприятий в Киеве, в том числе завод "Радар", "Маяк", "Буревестник", а также авиаремонтные и агрегатные предприятия.

Отдельно упоминается удар России по киностудии имени Александра Довженко. Здесь Минобороны РФ утверждает, что будто был поражен это по производству дронов, а не гражданская инфраструктура. Также российская сторона заявила о поражении логистических объектов и терминалов, в том числе "Новой почты", называя их частью военной инфраструктуры.

Заметим, что Минобороны РФ, невзирая на неоднократные удары по гражданской инфраструктуре и жилым домам, любые подобные случаи называет атакой по военным целям или ошибками украинской системы ПВО.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат обратился к украинцам с призывом воздержаться от публикации фото обломков ракет противовоздушной обороны, в частности системы Patriot. По его словам, подобные материалы активно используются Россией для информационных манипуляций и создания фейковых нарративов.

Также "Комментарии" писали о кровавом ударе по Харькову. Россия атаковала спасателей во время тушения пожара.