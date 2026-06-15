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Ігнат закликав не публікувати в соцмережах фото уламків ракет: що задумала Росія

Юрій Ігнат закликав українців не публікувати фото уламків ракет Patriot.

15 червня 2026, 09:55
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Slava Kot

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат звернувся до українців із закликом утриматися від публікації фото уламків ракет протиповітряної оборони, зокрема системи Patriot. За його словами, подібні матеріали активно використовуються Росією для інформаційних маніпуляцій і створення фейкових наративів.

Ігнат закликав не публікувати в соцмережах фото уламків ракет: що задумала Росія

Юрій Ігнат. Фото з відкритих джерел

Після атаки РФ в ніч на 15 червня Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону пояснив, що в соцмережах іноді з’являються фото фрагментів ракет ППО, які були задіяні під час відбиття масованих ударів. За його словами, такі зображення російська пропаганда одразу використовує для поширення тверджень про нібито "самообстріли" України.

"Зокрема, фото палаючої Лаври і уламок "Patriot", це, власне, один з прикладів, як вони це роблять. Тому ми завжди закликаємо не виставляти такі фрагменти, особливо якщо ви не знаєте, чия це ракета", — сказав Ігнат.

Ігнат підкреслив, що навіть окремі фото можуть бути вирвані з контексту та використані для інформаційних атак, спрямованих на дискредитацію української ППО. Речник Повітряних сил опублікував у Facebook фото, як РФ використовує ці зображення.

Ігнат закликав не публікувати в соцмережах фото уламків ракет: що задумала Росія - фото 2

Росія використовує фото з соцмереж в пропаганді

Коментуючи останні обстріли, Ігнат зазначив, що російська атака в ніч проти 15 червня за своєю структурою нагадувала попередні масовані удари. Водночас цього разу ворог не застосовував крилаті ракети "Калібр", замінивши їх балістичними "Іскандерами". За офіційними даними, під час атаки Росія випустила 70 ракет і 611 безпілотників. Українські сили ППО змогли знищити 50 ракет і 582 дрони, продовжуючи роботу в умовах високої інтенсивності обстрілів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про атаку Росії на Київ 15 червня. РФ вдарила по Києво-Печерській лаврі та знищила колекція костюмів на кіностудії Довженка. Після атаки на Києво-Печерську лавру історик Вахтанг Кіпіані розповів про причини удару РФ.

Також "Коментарі" писали, що Росія атакувала у Харкові рятувальників під час гасіння пожежі.



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