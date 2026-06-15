"Не просто так": чому Росія вдарила по Києво-Печерській лаврі

Масована атака Росії на Київ у ніч проти 15 червня зачепила одну з головних духовних святинь України — Києво-Печерську лавру. Після удару безпілотника по території комплексу виникла масштабна пожежа на даху Успенського собору. Історик і журналіст Вахтанг Кіпіані вважає, що цей удар міг бути не випадковістю, а свідомим символічним актом з боку Росії.

Кіпіані пояснив, чому Росія вдарила по Києво-Печерській лаврі. Фото: ДСНС

Вахтанг Кіпіані у Facebook відреагував на російський удар по Успенському собору Києво-Печерської лаври. На думку історика, Росія могла атакувати лавру як відповідь на процес остаточного витіснення структур Московського патріархату з території національного заповідника.

"Удар по Лаврі не просто так, думаю. Кілька днів тому РПЦ нарешті змусили покинути Дальні печери. Ну і біля Успенського собору мали ближчим часом встановити пам'ятник гетьману Мазепі. Це помста за наше бажання не бути росіянами", — пояснює Кіпіані мотив атаки РФ.

За попередніми даними, внаслідок атаки дрон влучив у дах Успенського собору. Пожежа охопила близько 800 квадратних метрів, а значна частина верхніх конструкцій будівлі зазнала пошкоджень. Рятувальники кілька годин боролися з вогнем.

Пожежа на Успенському соборі Києво-Печерської лаври після атаки Росії на Київ

Пожежа на Успенському соборі Києво-Печерської лаври після атаки Росії на Київ

Атака відбулася на тлі тривалого процесу повернення державі об’єктів Нижньої лаври. Навесні 2023 року завершився договір, який дозволяв монастирю УПЦ Московського патріархату безоплатно користуватися десятками будівель на території комплексу. Відтоді тривають перевірки, судові процеси та передача майна під контроль держави.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в наслідок атаки Росії на Київ 15 червня, крім пожежі в Києво-Печерській лаврі, була знищена колекція костюмів кіностудії Довженка.