"Не просто так": почему Россия ударила по Киево-Печерской лавре

Массированная атака России на Киев в ночь на 15 июня затронула одну из главных духовных святынь Украины — Киево-Печерскую лавру. После удара беспилотника по территории комплекса возник масштабный пожар на крыше Успенского собора. Историк и журналист Вахтанг Кипиани считает, что этот удар мог быть не случайностью, а сознательным символическим актом России.

Кипиани объяснил, почему Россия ударила по Киево-Печерской лавре. Фото: ГСЧС

Вахтанг Кипиани в Facebook отреагировал на российский удар по Успенскому собору Киево-Печерской лавры. По мнению историка, Россия могла атаковать лавру как ответ на процесс окончательного вытеснения структур Московского патриархата с территории национального заповедника.

"Удар по Лавре не просто так, думаю. Несколько дней назад РПЦ наконец-то заставили покинуть Дальные пещеры. Ну и возле Успенского собора предстояло в ближайшее время установить памятник гетману Мазепе. Это месть за наше желание не быть россиянами", — объясняет Кипиани мотив атаки РФ.

По предварительным данным, в результате атаки дрон попал в крышу Успенского собора. Пожар охватил около 800 квадратных метров, а значительная часть верхних конструкций здания получила повреждения. Спасатели несколько часов сражались с огнем.

Пожар на Успенском соборе Киево-Печерской лавры после атаки России на Киев

Пожар на Успенском соборе Киево-Печерской лавры после атаки России на Киев

Атака произошла на фоне продолжительного процесса возвращения государству объектов Нижней лавры. Весной 2023 года завершился договор, позволявший монастырю УПЦ Московского патриархата безвозмездно пользоваться десятками зданий на территории комплекса. С этого времени продолжаются проверки, судебные процессы и передача имущества под контроль государства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в результате атаки России на Киев 15 июня, кроме пожара в Киево-Печерской лавре, была уничтожена коллекция костюмов киностудии Довженко.