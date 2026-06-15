Игнат призвал не публиковать в соцсетях фото обломков ракет: что задумала Россия

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат обратился к украинцам с призывом воздержаться от публикации фото обломков ракет противовоздушной обороны, в том числе системы Patriot. По его словам, подобные материалы активно используются Россией для информационных манипуляций и создания фейковых нарративов.

Юрий Игнат. Фото из открытых источников

После атаки РФ в ночь на 15 июня Юрий Игнат в эфире национального телемарафона пояснил, что в соцсетях иногда появляются фото фрагментов ракет ПВО, задействованных при отражении массированных ударов. По его словам, такие изображения российская пропаганда сразу использует для распространения утверждений якобы о "самообстрелах" Украины.

"В частности, фото горящей Лавры и обломок "Patriot", это собственно один из примеров, как они это делают. Поэтому мы всегда призываем не выставлять такие фрагменты, особенно если вы не знаете, чья это ракета", — сказал Игнат.

Игнат подчеркнул, что даже отдельные фото могут быть вырваны из контекста и использованы для информационных атак, направленных на дискредитацию ПВО. Спикер Воздушных сил опубликовал в Facebook фото, как РФ использует эти изображения.

Россия использует фото из соцсетей в пропаганде

Комментируя последние обстрелы, Игнат отметил, что российская атака в ночь на 15 июня по своей структуре напоминала предварительные массированные удары. В то же время враг не применял крылатые ракеты "Калибр", заменив их баллистическими "Искандерами". По официальным данным, в ходе атаки Россия выпустила 70 ракет и 611 беспилотников. Украинские силы ПВО смогли уничтожить 50 ракет и 582 дрона, продолжая работу в условиях высокой интенсивности обстрелов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об атаке России на Киев 15 июня. РФ ударила по Киево-Печерской лавре и уничтожила коллекцию костюмов на киностудии Довженко. После атаки на Киево-Печерскую лавру историк Вахтанг Кипиани рассказал о причинах удара РФ.

Также "Комментарии" писали, что Россия атаковала в Харькове спасателей во время тушения пожара.