Зеленский предложил Путину новую встречу: назвал время и место – как ответили в Кремле

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предлагал провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G7 во Франции. По его словам, инициатива должна стать попыткой обсудить возможные шаги к завершению войны в Украине. Однако в Кремле не ответили на предложение Зеленского.

Зеленский и Путин. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время визита к поврежденному атакой РФ Успенскому собору Киево-Печерской лавры заявил, что предлагал Путину встретиться на саммите G7 во Франции.

"Мы послали сообщение о готовности встретиться с Путиным во время саммита G7, потому что там присутствуют Трамп и Макрон, поэтому европейцы плюс Америка. Я думаю, это очень хорошая возможность встретиться всем вместе", – сказал Зеленский.

Украинский президент заявил, что предложение было передано США и Европе, которые согласились на встречу Зеленского и Путина на саммите, тогда как ответа от Кремля не последовало. По словам Зеленского, несмотря на отсутствие главы РФ на саммите будут говорить, как заставить Путина закончить начатую им войну против Украины.

"Европа и США достигли согласия, а Россия снова продемонстрировала, что... они не готовы говорить", — сказал Зеленский и добавил, что "у нас будут встречи с европейцами, а также с президентом Трампом. Мы поговорим с ним о том, как подтолкнуть Путина, чтобы он остановил эту войну", — добавил Зеленский.

Зеленский также обвинил Путина в "циничном" поведении, начавшем масштабную атаку по Украине лишь через несколько часов после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Президент заявил, что его приоритетом на встрече G7 станет обеспечение большего количества систем противовоздушной обороны для защиты от российских ударов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, почему Путин не заканчивает войну в Украине. Историк Грицак объяснил логику Кремля.

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