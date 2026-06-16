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З’явилася перша реакція США на удар Росії по Києво-Печерській лаврі

США засудили на російський удар по Києво-Печерській лаврі.

16 червня 2026, 09:27
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Slava Kot

Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс відреагувала на російський масований удар по Києву, внаслідок якого було пошкоджено Успенський собор Києво-Печерської лаври. Американська дипломатка засудила дії РФ та закликала до закінчення війни в Україні.

З’явилася перша реакція США на удар Росії по Києво-Печерській лаврі

Удар Росії по Києво-Печерській лаврі. Фото з відкритих джерел

Джулі Девіс опублікувала свою заяву на офіційній сторінці посольства США в соцмережі X. Американська дипломатка заявила, що особисто відвідала Успенський собор і побачила наслідки російської атаки по Києво-Печерській лаврі. За її словами, удар Росії припав не лише по історичній спадщині, а й по мирних жителях. 

"Росія атакувала християнську святиню — собор XI століття в Києві. Я на власні очі побачила руйнування унікальної історичної пам’ятки в Києво-Печерській лаврі. Атаки проти мирних жителів і християнських святинь є неприйнятними. Це жахливе насильство має припинитися, а війна повинна закінчитися", — заявила Девіс.

Також Девіс опублікувала фото наслідків атаки РФ по Києво-Печерській лаврі.

З’явилася перша реакція США на удар Росії по Києво-Печерській лаврі - фото 2

Наслідки удару Росії по Києво-Печерській лаврі. Фото: Джулі Девіс

З’явилася перша реакція США на удар Росії по Києво-Печерській лаврі - фото 2

Наслідки російської атаки по Києво-Печерській лаврі. Фото: Джулі Девіс

Києво-Печерська лавра, яка є об’єктом Світової спадщини ЮНЕСКО, зазнала серйозних пошкоджень під час російського обстрілу 15 червня. За даними українських служб, на території монастиря виникла масштабна пожежа, яка охопила близько 800 квадратних метрів Успенського собору. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про реакція Китаю на російську атаку по Києво-Печерській лаврі, а також, як у світі реагують на удар по Лаврі.

Також "Коментарі" писали, що у США пояснили, чому Росія здійснила атаку на Києво-Печерську лавру. Для цього Путін мав дві цілі.



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Джерело: https://x.com/USEmbassyKyiv/status/2066607649374773438
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