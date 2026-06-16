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Появилась первая реакция США на удар России по Киево-Печерской Лавре

США осудили российский удар по Киево-Печерской лавре.

16 июня 2026, 09:27
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Автор:
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Slava Kot

Временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис отреагировала на российский массированный удар по Киеву, в результате которого был поврежден Успенский собор Киево-Печерской лавры. Американская дипломат осудила действия РФ и призвала к окончанию войны в Украине.

Появилась первая реакция США на удар России по Киево-Печерской Лавре

Удар России по Киево-Печерской лавре. Фото из открытых источников

Джули Дэвис опубликовала свое заявление на официальной странице посольства США в соцсети X. Американская дипломат заявила, что лично посетила Успенский собор и увидела последствия российской атаки по Киево-Печерской лавре. По ее словам, удар России пришелся не только по историческому наследию, но и по мирным жителям.

"Россия атаковала христианскую святыню — собор XI века в Киеве. Я собственными глазами увидела разрушение уникального исторического памятника в Киево-Печерской лавре. Атаки против мирных жителей и христианских святынь неприемлемы. Это ужасное насилие должно прекратиться, а война должна закончиться", — заявила Девис.

Также Дэвис опубликовала фото последствий атаки РФ по Киево-Печерской Лавре.

Появилась первая реакция США на удар России по Киево-Печерской Лавре - фото 2

Последствия удара России по Киево-Печерской Лавре. Фото: Джули Дэвис

Появилась первая реакция США на удар России по Киево-Печерской Лавре - фото 2

Последствия российской атаки по Киево-Печерской Лавре. Фото: Джули Дэвис

Киево-Печерская лавра, являющаяся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, получила серьезные повреждения во время российских обстрелов 15 июня. По данным украинских служб, на территории монастыря возник масштабный пожар, охвативший около 800 квадратных метров Успенского собора.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Китая на российскую атаку по Киево-Печерской лавре, а также, как в мире реагируют на удар по Лавре.

Также "Комментарии" писали, что в США объяснили, почему Россия совершила атаку на Киево-Печерскую лавру. Для этого у Путина были две цели.



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Источник: https://x.com/USEmbassyKyiv/status/2066607649374773438
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