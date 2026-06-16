Путін мав дві цілі: у США пояснили, чому Росія атакувала Лавру

Масований удар Росії по Україні в ніч на 15 червня, коли російський дрон пошкодив Успенський собор Києво-Печерської лаври, мав не лише військовий, а й психологічний ефект. Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Кремль переслідує одразу дві стратегічні цілі: підірвати стійкість українського суспільства та приховати власні проблеми з захистом території РФ.

Російський удар по Києво-Печерській лаврі. Фото з відкритих джерел

У ніч проти 15 червня російські війська випустили по Україні 70 ракет різних типів, серед яких були гіперзвукові "Циркони", балістичні "Іскандери" та крилаті ракети. Крім того, було застосовано понад 600 ударних безпілотників. Основними цілями стали Київ, Харків і Дніпро.

Українські сили ППО знищили більшість повітряних цілей. Однак частина ракет і дронів досягла своїх цілей або спричинила руйнування через падіння уламків. У результаті атак загинули та постраждали мирні жителі, а також були пошкоджені житлові будинки, енергетична інфраструктура та культурні пам’ятки.

Аналітики ISW стверджують, що російський диктатор Володимир Путін використовує масштабні комбіновані атаки для тиску на цивільне населення України. За оцінкою Інституту вивчення війни, такі удари мають продемонструвати силу Росії та водночас посіяти страх серед українців. Фахівці звертають увагу, що друга мета Кремля полягає у приховуванні власної вразливості. На їхню думку, масштабні атаки покликані відвернути увагу від регулярних українських ударів по військових і стратегічних об’єктах на території Росії.

"ISW продовжує оцінювати, що президент Росії Володимир Путін застосовує масштабні пакети ударів проти Києва, намагаючись зламати волю України до боротьби, а також приховати свою слабкість, зокрема нездатність захистити російську територію, включаючи столицю Росії, від глибоких ударів України", — підсумовують у звіті.

Нагадаємо, що в наслідок атаки РФ 15 червня пошкодження зазнали Успенський собор Києво-Печерської лаври, кіностудії імені Довженка в Києві, будинок органної та камерної музики в Дніпрі та Харківському художньому музеї в Харкові.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у ЄС пояснили, чому Росія атакувала Україну 15 червня. За їх словами, це не випадковий день.

Також "Коментарі" писали про реакцію світу на російський удар по Києво-Печерській лаврі.