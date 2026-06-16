У Путина было две цели: в США объяснили, почему Россия атаковала Лавру

Массированный удар России по Украине в ночь на 15 июня, когда российский дрон повредил Успенский собор Киево-Печерской лавры, имел не только военный, но и психологический эффект. Аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что Кремль преследует сразу две стратегические цели: взорвать устойчивость украинского общества и скрыть собственные проблемы с защитой территории РФ.

Российский удар по Киево-Печерской лавре. Фото из открытых источников

В ночь на 15 июня российские войска выпустили по Украине 70 ракет разных типов, среди которых были гиперзвуковые "Цирконы", баллистические "Искандеры" и крылатые ракеты. Кроме того, было применено более 600 ударных беспилотников. Основными целями стали Киев, Харьков и Днепр.

Украинские силы ПВО уничтожили большинство воздушных целей. Однако часть ракет и дронов достигла своих целей или повлекла за собой разрушение из-за падения обломков. В результате атак погибли и пострадали мирные жители, а также повреждены жилые дома, энергетическая инфраструктура и культурные достопримечательности.

Аналитики ISW утверждают, что российский диктатор Владимир Путин использует масштабные комбинированные атаки для давления на гражданское население Украины. По оценке Института изучения войны такие удары должны продемонстрировать силу России и одновременно посеять страх среди украинцев. Специалисты обращают внимание, что вторая цель Кремля состоит в сокрытии собственной уязвимости. По их мнению, масштабные атаки призваны отвлечь внимание от регулярных украинских ударов по военным и стратегическим объектам на территории России.

"ISW продолжает оценивать, что президент России Владимир Путин применяет масштабные пакеты ударов против Киева, пытаясь сломить волю Украины к борьбе, а также скрыть свою слабость, в частности, неспособность защитить российскую территорию, включая столицу России, от глубоких ударов Украины", — заключают в отчете.

Напомним, что в результате атаки РФ 15 июня повреждения получили Успенский собор Киево-Печерской лавры, киностудия имени Довженко в Киеве, здание органной и камерной музыки в Днепре и Харьковском художественном музее в Харькове.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ЕС объяснили, почему Россия атаковала Украину 15 июня. По их словам, это не случайный день.

Также "Комментарии" писали о реакции мира на российский удар по Киево-Печерской лавре.