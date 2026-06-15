Це не випадковий день: у ЄС пояснили, чому саме сьогодні Росія атакувала Україну

У Європейському Союзі заявили, що Росія не випадково обрала час для масованого удару по Україні в ніч на 15 червня. За словами єврокомісарки з питань розширення Марти Кос, атака збіглася з початком відкриття першого переговорного кластера щодо вступу України до ЄС.

Росія атакувала Лавру в Києві. Фото з відкритих джерел

Марта Кос у Facebook заявила, що удар Росії по Україні мав виразний символічний вимір. Вона згадала загибель рятувальників у Харкові, поранених цивільних у Києві та пожежу на території об’єкта світової культурної спадщини ЮНЕСКО Успенського собору Києво-Печерської лаври.

"Час нападу Росії говорить про все. У день, коли Україна відкриває свій перший переговорний кластер з ЄС, Москва знову показує, чого боїться найбільше. Демократична Україна, міцно закріплена в Європі", – зазначила єврокомісарка.

Її заява пролунала на тлі однієї з наймасштабніших атак останніх тижнів. За даними Повітряних сил України, Росія випустила 70 ракет і 611 безпілотників. Українська ППО змогла знищити 50 ракет і 582 дрони, однак частина цілей влучила в об’єкти інфраструктури та житлові райони.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що після атаки на Києво-Печерську лавру історик Вахтанг Кіпіані заявив, що удар міг бути помстою Росії. За його словами, кілька днів тому РПЦ змусили покинути Дальні печери Лаври, а біля Успенського собору мали встановити пам'ятник гетьману Мазепі. Як пояснив історик, Росія таким чином показує свою "помсту за наше бажання не бути росіянами".

Також "Коментарі" писали, що Франція порівняла удар РФ по Лаврі в Києві з бомбардуванням Нотр-Даму.