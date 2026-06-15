Это не случайный день: в ЕС объяснили, почему именно сегодня Россия атаковала Украину

В Европейском Союзе заявили, что Россия не случайно выбрала время для массированного удара по Украине в ночь на 15 июня. По словам еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос, атака совпала с началом открытия первого переговорного кластера по вступлению Украины в ЕС.

Россия атаковала Лавру в Киеве. Фото из открытых источников

Марта Кос в Facebook заявила, что удар России по Украине имел выразительное символическое измерение. Она вспомнила о гибели спасателей в Харькове, раненых гражданских в Киеве и пожаре на территории объекта мирового культурного наследия ЮНЕСКО Успенского собора Киево-Печерской лавры.

"Время нападения России говорит обо всем. В день, когда Украина открывает свой первый переговорный кластер с ЕС, Москва снова показывает, чего боится больше всего. Демократическая Украина, крепко закрепленная в Европе", – отметила еврокомиссар.

Ее заявление прозвучало на фоне одной из самых масштабных атак последних недель. По данным воздушных сил Украины, Россия выпустила 70 ракет и 611 беспилотников. Украинская ПВО смогла уничтожить 50 ракет и 582 дрона, однако часть целей попала в объекты инфраструктуры и жилые районы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после атаки на Киево-Печерскую лавру историк Вахтанг Кипиани заявил, что удар мог быть местью России. По его словам, несколько дней назад РПЦ заставили покинуть Дальные пещеры Лавры, а возле Успенского собора должны были установить памятник гетману Мазепе. Как пояснил историк, Россия таким образом показывает свое "отмщение за наше желание не быть россиянами".

Также "Комментарии" писали, что Франция сравнила удар РФ по Лавре в Киеве с бомбардировкой Нотр-Дама.