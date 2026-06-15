logo

BTC/USD

65841

ETH/USD

1736.3

USD/UAH

44.81

EUR/UAH

51.86

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Это не случайный день: в ЕС объяснили, почему именно сегодня Россия атаковала Украину
commentss НОВОСТИ Все новости

Это не случайный день: в ЕС объяснили, почему именно сегодня Россия атаковала Украину

Еврокомиссар Марта Кос заявила, что массированный удар России по Украине 15 июня не был случайным

15 июня 2026, 11:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В Европейском Союзе заявили, что Россия не случайно выбрала время для массированного удара по Украине в ночь на 15 июня. По словам еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос, атака совпала с началом открытия первого переговорного кластера по вступлению Украины в ЕС.

Это не случайный день: в ЕС объяснили, почему именно сегодня Россия атаковала Украину

Россия атаковала Лавру в Киеве. Фото из открытых источников

Марта Кос в Facebook заявила, что удар России по Украине имел выразительное символическое измерение. Она вспомнила о гибели спасателей в Харькове, раненых гражданских в Киеве и пожаре на территории объекта мирового культурного наследия ЮНЕСКО Успенского собора Киево-Печерской лавры.

"Время нападения России говорит обо всем. В день, когда Украина открывает свой первый переговорный кластер с ЕС, Москва снова показывает, чего боится больше всего. Демократическая Украина, крепко закрепленная в Европе", – отметила еврокомиссар.

Ее заявление прозвучало на фоне одной из самых масштабных атак последних недель. По данным воздушных сил Украины, Россия выпустила 70 ракет и 611 беспилотников. Украинская ПВО смогла уничтожить 50 ракет и 582 дрона, однако часть целей попала в объекты инфраструктуры и жилые районы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после атаки на Киево-Печерскую лавру историк Вахтанг Кипиани заявил, что удар мог быть местью России. По его словам, несколько дней назад РПЦ заставили покинуть Дальные пещеры Лавры, а возле Успенского собора должны были установить памятник гетману Мазепе. Как пояснил историк, Россия таким образом показывает свое "отмщение за наше желание не быть россиянами".

Также "Комментарии" писали, что Франция сравнила удар РФ по Лавре в Киеве с бомбардировкой Нотр-Дама.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/share/p/1HGTo3itRC/
Теги:

Новости

Все новости
Collaborator