Як бомбардування Нотр-Даму: у Франції відреагували на удар РФ по Лаврі

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Slava Kot
Масована російська атака на Київ, внаслідок якої постраждала Києво-Печерська лавра, викликала різку реакцію у Франції. Міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро заявив, що руйнування одного з головних символів української духовної спадщини можна порівняти з ударом по Нотр-Даму в Парижі або базиліці Сен-Дені.
Києво-Печерська лавра після атаки РФ. Фото з відкритих джерел
Жан-Ноель Барро у коментарі французьким ЗМІ заявив, що пошкодження Успенського собору, який є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, демонструє "надзвичайну жорстокість" російської кампанії проти України. Французький міністр наголосив, що такі дії є неприйнятними та виходять за межі будь-яких міжнародних норм ведення війни.
Барро також підкреслив, що дії Кремля свідчать про продовження "колоніальної війни" проти України та залишаються серйозною перешкодою для досягнення миру. Французький міністр додав, що підтримка України з боку Франції та Європейського Союзу не лише триває, але й посилюється.
Згодом на інцидент відреагував президент Емманюель Макрон, який пояснив, що "ніщо не виправдовує цей напад на нашу універсальну спадщину", додавши, що "Франція готова співпрацювати з українською владою" щодо захисту пам'ятки, внесеної до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Нагадаємо, внаслідок російського удару по Києву в ніч на 15 червня виникла пожежа на території Києво-Печерської лаври. Українська влада заявила про пряме влучання та значні пошкодження Успенського собору.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Міноборони РФ цинічно відреагувало на удар по Києво-Печерській лаврі.
Також "Коментарі" писали про першу реакцію України на російську атаку по Києво-Печерській лаврі.