Як бомбардування Нотр-Даму: у Франції відреагували на удар РФ по Лаврі

Масована російська атака на Київ, внаслідок якої постраждала Києво-Печерська лавра, викликала різку реакцію у Франції. Міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро заявив, що руйнування одного з головних символів української духовної спадщини можна порівняти з ударом по Нотр-Даму в Парижі або базиліці Сен-Дені.

Києво-Печерська лавра після атаки РФ. Фото з відкритих джерел

Жан-Ноель Барро у коментарі французьким ЗМІ заявив, що пошкодження Успенського собору, який є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, демонструє "надзвичайну жорстокість" російської кампанії проти України. Французький міністр наголосив, що такі дії є неприйнятними та виходять за межі будь-яких міжнародних норм ведення війни.

"Для нас, французів, це рівносильно бомбардуванню Нотр-Даму або Сен-Дені, що, звісно, є неприйнятним", – сказав очільник МЗС Франції.

Барро також підкреслив, що дії Кремля свідчать про продовження "колоніальної війни" проти України та залишаються серйозною перешкодою для досягнення миру. Французький міністр додав, що підтримка України з боку Франції та Європейського Союзу не лише триває, але й посилюється.

Згодом на інцидент відреагував президент Емманюель Макрон, який пояснив, що "ніщо не виправдовує цей напад на нашу універсальну спадщину", додавши, що "Франція готова співпрацювати з українською владою" щодо захисту пам'ятки, внесеної до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Нагадаємо, внаслідок російського удару по Києву в ніч на 15 червня виникла пожежа на території Києво-Печерської лаври. Українська влада заявила про пряме влучання та значні пошкодження Успенського собору.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Міноборони РФ цинічно відреагувало на удар по Києво-Печерській лаврі.

Також "Коментарі" писали про першу реакцію України на російську атаку по Києво-Печерській лаврі.