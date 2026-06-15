Как бомбардировка Нотр-Дама: во Франции отреагировали на удар РФ по Лавре

Массированная российская атака на Киев, в результате которой пострадала Киево-Печерская лавра, вызвала резкую реакцию во Франции. Министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро заявил, что разрушение одного из главных символов украинского духовного наследия сравнимо с ударом по Нотр-Даму в Париже или базилике Сен-Дени.

Киево-Печерская лавра после атаки РФ. Фото из открытых источников

Жан-Ноэль Барро в комментарии французским СМИ заявил, что повреждение Успенского собора, являющегося объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, демонстрирует "чрезвычайную жестокость" российской кампании против Украины. Французский министр подчеркнул, что такие действия неприемлемы и выходят за пределы любых международных норм ведения войны.

"Для нас, французов, это равносильно бомбардировке Нотр-Дама или Сен-Дени, что, конечно, неприемлемо", – сказал глава МИД Франции.

Барро также подчеркнул, что действия Кремля свидетельствуют о продолжении "колониальной войны" против Украины и остаются серьезным препятствием для достижения мира. Французский министр добавил, что поддержка Украины со стороны Франции и Европейского Союза не только продолжается, но и усиливается.

Впоследствии на инцидент отреагировал президент Эмманюэль Макрон, пояснивший, что "ничто не оправдывает это нападение на наше универсальное наследие", добавив, что "Франция готова сотрудничать с украинскими властями" по защите памятника, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Напомним, в результате российского удара по Киеву в ночь на 15 июня возник пожар на территории Киево-Печерской лавры. Украинские власти заявили о прямом попадании и значительных повреждениях Успенского собора.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Минобороны РФ цинично отреагировало на удар по Киево-Печерской лавре.

Также "Комментарии" писали о первой реакции Украины на российскую атаку по Киево-Печерской лавре.