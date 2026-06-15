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З’явилася перша реакція України на російський удар по Києво-Печерській лаврі

Андрій Сибіга заявив, що Україна ініціює процедури в ЮНЕСКО після удару РФ по Києво-Печерській лаврі.

15 червня 2026, 08:50
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Slava Kot

Після російської атаки на Київ в ніч на 15 червня, під час якої було пошкоджено Києво-Печерську лавру, Україна готує офіційні звернення до міжнародних організацій та вимагає жорсткої реакції світової спільноти. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

З’явилася перша реакція України на російський удар по Києво-Печерській лаврі

Горить Успенський собор Києво-Печерської лаври після атаки РФ. Фото з відкритих джерел

Андрій Сибіга у Facebook відреагував на удар Росії по Києво-Печерській лаврі. Міністр різко розкритикував дії Кремля, заявивши, що російські війська систематично атакують об’єкти культури та історичної спадщини. На його думку, масштаби руйнувань свідчать про свідомий характер таких ударів.

"Зараз ми маємо справу з російськими терористами, які вже перевершили ІДІЛ у своїх злочинах проти культурної спадщини. Тільки російські покидьки, які не мають нічого святого, можуть навмисно пошкодити Києво-Печерську лавру, унікальний об'єкт спадщини ЮНЕСКО, що знаходиться під особливою охороною", – зазначив Сибіга.

Сибіга наголосив, що Україна ініціює всі передбачені процедури в рамках ЮНЕСКО та інших міжнародних механізмів для фіксації злочину та притягнення Росії до відповідальності.

"Ми терміново ініціюємо всі відповідні процедури в рамках ЮНЕСКО та всі інші міжнародні механізми, вимагаючи негайної та адекватної відповіді на це державне варварство. Очікуємо рішучої реакції міжнародних інституцій та столиць. Жодних розпливчастих слів, мовчання чи слабких кроків. Необхідні дії, щоб зупинити російське варварство", – додав Сибіга.

Нагадаємо, внаслідок масованої атаки РФ у ніч на 15 червня на території Києво-Печерської лаври виникла масштабна пожежа. Пошкоджень зазнав Успенський собор — одна з найвідоміших святинь України та символ української духовної спадщини.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, історик Вахтанг Кіпіані пояснив причини російської атаки по Києво-Печерській лаврі.

Також "Коментарі" писали, що Росія завдала удару по кіностудії Довженка.



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Джерело: https://www.facebook.com/share/p/18t4FJYMKC/
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