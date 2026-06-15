З’явилася перша реакція України на російський удар по Києво-Печерській лаврі

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Slava Kot
Після російської атаки на Київ в ніч на 15 червня, під час якої було пошкоджено Києво-Печерську лавру, Україна готує офіційні звернення до міжнародних організацій та вимагає жорсткої реакції світової спільноти. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
Горить Успенський собор Києво-Печерської лаври після атаки РФ. Фото з відкритих джерел
Андрій Сибіга у Facebook відреагував на удар Росії по Києво-Печерській лаврі. Міністр різко розкритикував дії Кремля, заявивши, що російські війська систематично атакують об’єкти культури та історичної спадщини. На його думку, масштаби руйнувань свідчать про свідомий характер таких ударів.
Сибіга наголосив, що Україна ініціює всі передбачені процедури в рамках ЮНЕСКО та інших міжнародних механізмів для фіксації злочину та притягнення Росії до відповідальності.
Нагадаємо, внаслідок масованої атаки РФ у ніч на 15 червня на території Києво-Печерської лаври виникла масштабна пожежа. Пошкоджень зазнав Успенський собор — одна з найвідоміших святинь України та символ української духовної спадщини.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, історик Вахтанг Кіпіані пояснив причини російської атаки по Києво-Печерській лаврі.
Також "Коментарі" писали, що Росія завдала удару по кіностудії Довженка.