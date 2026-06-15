Появилась первая реакция Украины на российский удар по Киево-Печерской лавре

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Slava Kot
После российской атаки на Киев в ночь на 15 июня, во время которой была повреждена Киево-Печерская лавра, Украина готовит официальные обращения к международным организациям и требует жесткой реакции мирового сообщества. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Горит Успенский собор Киево-Печерской Лавры после атаки РФ. Фото из открытых источников
Андрей Сибига в Facebook отреагировал на удар России по Киево-Печерской лавре. Министр подверг резкой критике действия Кремля, заявив, что российские войска систематически атакуют объекты культуры и исторического наследия. По его мнению, масштабы разрушений свидетельствуют о сознательном характере таких ударов.
Сибига подчеркнул, что Украина инициирует все предусмотренные процедуры в рамках ЮНЕСКО и других международных механизмов для фиксации преступления и привлечения России к ответственности.
Напомним, в результате массированной атаки РФ в ночь на 15 июня на территории Киево-Печерской лавры возник масштабный пожар. Повреждение получил Успенский собор — одна из самых известных святынь Украины и символ украинского духовного наследия.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, историк Вахтанг Кипиани объяснил причины российской атаки по Киево-Печерской лавре.
Также "Комментарии" писали, что Россия нанесла удар по киностудии Довженко.