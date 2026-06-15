Появилась первая реакция Украины на российский удар по Киево-Печерской лавре

После российской атаки на Киев в ночь на 15 июня, во время которой была повреждена Киево-Печерская лавра, Украина готовит официальные обращения к международным организациям и требует жесткой реакции мирового сообщества. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Горит Успенский собор Киево-Печерской Лавры после атаки РФ. Фото из открытых источников

Андрей Сибига в Facebook отреагировал на удар России по Киево-Печерской лавре. Министр подверг резкой критике действия Кремля, заявив, что российские войска систематически атакуют объекты культуры и исторического наследия. По его мнению, масштабы разрушений свидетельствуют о сознательном характере таких ударов.

"Сейчас мы имеем дело с российскими террористами, которые уже превзошли ИГИЛ в своих преступлениях против культурного наследия. Только российские отбросы, не имеющие ничего святого, могут намеренно повредить Киево-Печерскую лавру, уникальный объект наследия ЮНЕСКО, находящийся под особой охраной", — отметил Сибига.

Сибига подчеркнул, что Украина инициирует все предусмотренные процедуры в рамках ЮНЕСКО и других международных механизмов для фиксации преступления и привлечения России к ответственности.

"Мы срочно инициируем все соответствующие процедуры в рамках ЮНЕСКО и другие международные механизмы, требуя немедленного и адекватного ответа на это государственное варварство. Ожидаем решительную реакцию международных институтов и столиц. Никаких расплывчатых слов, молчаний или слабых шагов. Необходимы действия, чтобы остановить российское варварство", – добавил Сибига.

Напомним, в результате массированной атаки РФ в ночь на 15 июня на территории Киево-Печерской лавры возник масштабный пожар. Повреждение получил Успенский собор — одна из самых известных святынь Украины и символ украинского духовного наследия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, историк Вахтанг Кипиани объяснил причины российской атаки по Киево-Печерской лавре.

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