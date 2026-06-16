Зеленский предлагает встречу Путину: в США назвали условие, когда в Кремле согласятся

Президент Украины Владимир Зеленский вновь заявил о готовности к прямым переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным и предложил провести потенциальную встречу во время саммита G7 во Франции. Однако, по оценкам аналитиков Института изучения войны (ISW), Кремль и дальше демонстрирует полный отказ от диалога на уровне лидеров, если это не отвечает его ультимативным требованиям.

Владимир Путин и Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Аналитики ISW указывают, что Украина за последние недели неоднократно инициировала попытки прямых переговоров с РФ. Зеленский 15 июня предложил Путину встречу на полях G7 во Франции, чтобы обсудить возможные пути окончания войны в Украине. По его словам, США и европейские партнеры поддержали идею такого формата, а российскому руководству было передано соответствующее приглашение.

Однако в Кремле не предоставили никакого конкретного ответа на предложение Зеленского. Как указывают в отчете Института изучения войны, Москва продолжает свою линию и в очередной раз отклонила предложения Киева, включая открытое письмо Зеленского от 4 июня с призывом к встрече на самом высоком уровне.

Аналитики ISW подчеркивают, что Россия согласится на мирные переговоры, если Украина примет все ультимативные требования Москвы. В отчете также отмечается, что Кремль пытается представить себя как сторону, открытую к переговорам, используя для этого риторику о якобы "сорванных договоренностях", которые, по версии Москвы, были согласованных между Путиным и Трампом во время их встречи на Аляске.

"Россия остается привержена прекращению войны только при условии, что Украина капитулирует перед ее максималистскими военными и политическими требованиями. ISW продолжает оценивать, что Кремль использует отсутствие публичных договоренностей на саммите на Аляске, чтобы ошибочно изобразить Россию как желающего переговорщика", — говорится в отчете ISW.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский назвал новый формат встречи с Путиным, от которого ему будет сложно отказаться.

Также "Комментарии" писали о реакции США на удар России по Киево-Печерской лавре.