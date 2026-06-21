logo

BTC/USD

64184

ETH/USD

1731.04

USD/UAH

44.91

EUR/UAH

51.46

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Взрывы в Крыму: Керченский мост панически перекрыли из-за мощной атаки
commentss НОВОСТИ Все новости

Взрывы в Крыму: Керченский мост панически перекрыли из-за мощной атаки

В Крыму раздались взрывы в Керчи, Симферополе и Севастополе. Из-за атаки беспилотников движение по Керченскому мосту временно перекрыли.

21 июня 2026, 07:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В ночь на 21 июня во временно оккупированном Крыму сообщали о серии взрывов и массированной атаке беспилотников. Громкие звуки слышали в Керчи, Симферополе, Севастополе, Джанкойском районе, а также вблизи Феодосии, Армянска и Гвардейского.

Взрывы в Крыму: Керченский мост панически перекрыли из-за мощной атаки

Атака в Крым. Фото из открытых источников

На фоне воздушной тревоги оккупационные власти временно перекрыли движение автомобилей по Керченскому мосту. В сообщении российских служб отмечалось, что водителей и пассажиров в зоне осмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям персонала транспортной безопасности.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", — говорится в сообщении оккупационных властей Крыма.

По данным мониторингового канала "Крымский ветер", атака на Крым началась около 23:00. Местные жители сообщали о пролете дронов и работе российской противовоздушной обороны. Вскоре сильный взрыв раздался в Симферополе, а затем очевидцы заявляли о запахе дыма в городе.

Около часа ночи взрывы прогремели в Керчи. По сообщениям местных каналов после одного из них в городе сработали автомобильные сигнализации. Далее очевидцы слышали еще минимум десять взрывов со стороны Азовского моря, а также активную работу ПВО в районе Керченского моста. OSINT-канал Exilenova+ сообщил о пожаре вблизи Керченского порта после серии взрывов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о первой реакции Кремля на атаку на Москву. У Путина упомянули о переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также "Комментарии" писали, что сделает Кремль после самой большой атаки на Москву.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости