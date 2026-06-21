Взрывы в Крыму: Керченский мост панически перекрыли из-за мощной атаки

В ночь на 21 июня во временно оккупированном Крыму сообщали о серии взрывов и массированной атаке беспилотников. Громкие звуки слышали в Керчи, Симферополе, Севастополе, Джанкойском районе, а также вблизи Феодосии, Армянска и Гвардейского.

Атака в Крым. Фото из открытых источников

На фоне воздушной тревоги оккупационные власти временно перекрыли движение автомобилей по Керченскому мосту. В сообщении российских служб отмечалось, что водителей и пассажиров в зоне осмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям персонала транспортной безопасности.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", — говорится в сообщении оккупационных властей Крыма.

По данным мониторингового канала "Крымский ветер", атака на Крым началась около 23:00. Местные жители сообщали о пролете дронов и работе российской противовоздушной обороны. Вскоре сильный взрыв раздался в Симферополе, а затем очевидцы заявляли о запахе дыма в городе.

Около часа ночи взрывы прогремели в Керчи. По сообщениям местных каналов после одного из них в городе сработали автомобильные сигнализации. Далее очевидцы слышали еще минимум десять взрывов со стороны Азовского моря, а также активную работу ПВО в районе Керченского моста. OSINT-канал Exilenova+ сообщил о пожаре вблизи Керченского порта после серии взрывов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о первой реакции Кремля на атаку на Москву. У Путина упомянули о переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также "Комментарии" писали, что сделает Кремль после самой большой атаки на Москву.