"По обе стороны Крымского моста": Зеленский раскрыл детали ночных ударов Украины

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новой серии дальнобойных ударов по военной инфраструктуре России и оккупированному Крыму. По его словам, сделки были направлены на ключевые элементы логистики, нефтяной отрасли и системы противовоздушной обороны противника.
Взрывы в Крыму. Фото из открытых источников
Зеленский в новом обращении раскрыл детали атаки по Крыму 21 июня. По его словам, Украина продолжает применять "дальнобойные санкции" в ответ на российские удары по гражданской инфраструктуре.
Зеленский поблагодарил подразделения СБУ, Сил беспилотных систем, ГУР и ССО за работу на расстоянии около 300 километров от линии фронта и рассказал, куда именно наносили удары украинские силы.
Президент подчеркнул, что именно сила остается главным доводом в противостоянии с Россией. По его словам, "наша дальнобойная сила точно работает на мир".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Керченский мост перекрыли из-за атаки 21 июня.
Также "Комментарии" писали, что в Кремле впервые отреагировали на самую большую атаку на Москву.