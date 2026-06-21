"По обе стороны Крымского моста": Зеленский раскрыл детали ночных ударов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новой серии дальнобойных ударов по военной инфраструктуре России и оккупированному Крыму. По его словам, сделки были направлены на ключевые элементы логистики, нефтяной отрасли и системы противовоздушной обороны противника.

Взрывы в Крыму. Фото из открытых источников

Зеленский в новом обращении раскрыл детали атаки по Крыму 21 июня. По его словам, Украина продолжает применять "дальнобойные санкции" в ответ на российские удары по гражданской инфраструктуре.

"Этой ночью наши дальнобойные санкции применялись по военной логистике, нефтяной отрасли и противовоздушной обороне оккупантов. Все это справедливые ответы на жестокие российские удары против наших людей", — заявил президент.

Зеленский поблагодарил подразделения СБУ, Сил беспилотных систем, ГУР и ССО за работу на расстоянии около 300 километров от линии фронта и рассказал, куда именно наносили удары украинские силы.

"Поражения получили объекты с обеих сторон Крымского моста: морская логистика для перевозки нефти в Краснодарском регионе и нефтебаза во временно оккупированной Керчи. Кроме того, успешно поражена военная логистика, а также четыре радиолокационные станции из состава комплексов С-400 и два комплекса "Панцирь"", — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что именно сила остается главным доводом в противостоянии с Россией. По его словам, "наша дальнобойная сила точно работает на мир".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Керченский мост перекрыли из-за атаки 21 июня.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле впервые отреагировали на самую большую атаку на Москву.