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Крим здригнувся від потужних вибухів: Керченський міст було паралізовано

У Криму вночі 23 червня лунали вибухи, повідомляли про пожежі в Керчі та атаки дронів. Керченський міст перекрили

23 червня 2026, 09:25
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Slava Kot

У тимчасово окупованому Криму в ніч проти 23 червня пролунала серія вибухів на тлі повідомлень про масовану атаку безпілотників. Моніторингові ресурси заявили про нові осередки пожеж у Керчі, Джанкої та поблизу військових об’єктів окупантів. Рух Керченським мостом був перекритий понад п’ять годин.

Крим здригнувся від потужних вибухів: Керченський міст було паралізовано

Вибухи в Криму. Фото ілюстративне

За даними моніторингової групи "Кримський вітер", супутникові сервіси зафіксували нові термічні аномалії в районі Керченського нафтотерміналу. Об’єкт зазнав атаки 21 червня, а пожежа могла тривати й надалі. Раніше супутникові знімки підтвердили масштабне займання на об’єктах морської інфраструктури в районі Керчі.

Також повідомлялося про пожежі біля залізничної станції "Південна" у Керчі, на в’їзді до міста та поблизу селища Багерове, де російські війська розміщували позиції систем ППО С-300 і С-400. Окремі джерела заявляли про ймовірне займання в районі Керченської ТЕЦ, однак офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив про повторне займання поблизу комплексу перевалки та зберігання нафтопродуктів TES-Terminal у Керчі. Цей об’єкт має важливе значення для логістики окупаційних сил, оскільки розташований поруч із портовою та залізничною інфраструктурою.

Рух автомобілів Керченським мостом зупинили о 23:24 22 червня. Російський канал оперативної інформації повідомив про відновлення проїзду лише о 05:10 23 червня. 

Повідомлення про вибухи надходили також з району Джанкоя та Арабатської стрілки. Місцеві жителі писали про роботу російської протиповітряної оборони, однак окупаційна адміністрація Криму не коментувала наслідки атаки.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про паніку в Криму після ударів дронами. Сотні авто намагаються виїхати з окупованого півострова.

Також "Коментарі" писали, що в Криму пролунали вибухи в Керчі, Сімферополі та Севастополі.



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