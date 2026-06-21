Паніка в Криму: сотні авто намагаються виїхати з окупованого півострова

Після нічних атак 21 червня у районі Керчі на виїзді з тимчасово окупованого Криму в бік Росії утворилися значні черги. За даними моніторингових ресурсів, біля пункту ручного огляду з боку Керчі зібралося понад 700 автомобілів. Водіям повідомляли про орієнтовний час очікування близько 2-3 годин.

Кримський міст. Фото з відкритих джерел

Ситуація з виїздом з Криму загострилася після повідомлень про пожежі в районі Керченської протоки. Російська сторона заявляла про атаку 21 червня на пором "Панагія" та нафтовий термінал у селищі Чушка Краснодарського краю. Одночасно в окупованій Керчі повідомляли про займання нафтобази. Українська влада раніше підтвердила удари по воєнній логістиці, об’єктах нафтової галузі та системах протиповітряної оборони РФ по обидва боки Кримського мосту.

Після інциденту рух Кримським мостом тимчасово перекривали. Згодом його відновили, однак обмеження та посилені перевірки суттєво вплинули на транспортне сполучення. У російських чатах користувачі скаржилися на багатогодинне очікування та невизначеність із подальшим рухом.

Проблеми торкнулися і залізниці. Перевізник "Гранд Сервіс Експрес" повідомив про затримки щонайменше п’яти поїздів, що курсують між Кримом і російськими містами. Деякі рейси до Москви, Омська та Сімферополя відставали від графіка на п’ять годин, а один з поїздів з Керчі до Москви затримувався приблизно на дев’ять годин.

Додатковим ударом для логістики стала тимчасова зупинка Керченської поромної переправи. Вона відіграє важливу роль у постачанні пального, продуктів, вантажів першої необхідності та військової техніки на півострів. Російська влада запропонувала вантажівкам використовувати маршрут через Ростов-на-Дону, Таганрог, Маріуполь і Мелітополь, однак цей шлях також перебуває під постійними атаками.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Сибіга назвав спосіб змусити Путіна закінчити війну.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський розкрив деталі нічних ударів України по обидва боки Кримського мосту.