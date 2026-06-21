Паника в Крыму: сотни авто пытаются уехать с оккупированного полуострова

После ночных атак 21 июня в районе Керчи на выезде из временно оккупированного Крыма в сторону России образовались значительные очереди. По данным мониторинговых ресурсов, возле пункта ручного досмотра со стороны Керчи собралось более 700 автомобилей. Водителям сообщали об ориентировочном времени ожидания около 2-3 часов.

Крымский мост. Фото из открытых источников

Ситуация с выездом из Крыма обострилась после сообщений о пожарах в районе Керченского пролива. Российская сторона заявляла об атаке 21 июня на паром "Панагия" и нефтяной терминал в поселке Чушка Краснодарского края. Одновременно в оккупированной Керче сообщали о возгорании нефтебазы. Украинские власти ранее подтвердили удары по военной логистике, объектам нефтяной отрасли и системам противовоздушной обороны РФ с обеих сторон Крымского моста.

После инцидента движение по Крымскому мосту временно перекрывали. Впоследствии его возобновили, однако ограничения и усиленные проверки оказали существенное влияние на транспортное сообщение. В русских чатах пользователи жаловались на многочасовое ожидание и неопределенность с последующим движением.

Проблемы затронули и железные дороги. Перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" сообщил о задержках не менее пяти курсирующих между Крымом и российскими городами поездов. Некоторые рейсы в Москву, Омск и Симферополь отставали от графика на пять часов, а один из поездов из Керчи в Москву задерживался примерно на девять часов.

Дополнительным ударом для логистики стала временная остановка Керченской паромной переправы. Она играет важную роль в поставке топлива, продуктов, грузов первой необходимости и военной техники на остров. Российские власти предложили грузовикам использовать маршрут через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь и Мелитополь, однако этот путь также находится под постоянными атаками.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сибига назвал способ заставить Путина закончить войну.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский раскрыл детали ночных ударов Украины с обеих сторон Крымского моста.