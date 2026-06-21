logo_ukra

BTC/USD

64021

ETH/USD

1722.05

USD/UAH

44.91

EUR/UAH

51.46

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Сибіга назвав спосіб змусити Путіна закінчити війну: як Росію "позбавити кисню"
commentss НОВИНИ Всі новини

Сибіга назвав спосіб змусити Путіна закінчити війну: як Росію "позбавити кисню"

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав посилити тиск на Росію

21 червня 2026, 16:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародних партнерів до різкого посилення тиску на Росію. За його словами, лише комплексні обмеження можуть змусити російського диктатора Володимира Путіна припинити війну проти України.

Сибіга назвав спосіб змусити Путіна закінчити війну: як Росію "позбавити кисню"

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Андрій Сибіга у своєму дописі в соцмережі X наголосив, що стратегія стримування Росії має охоплювати одразу кілька напрямків: військовий, економічний, політичний та технологічний. За його словами, саме така багатовекторна ізоляція здатна позбавити Москву ресурсів для продовження бойових дій.

"Україна робить свою частину — включно з далекобійними санкціями, ударами по середніх цілях та логістичною блокадою для окупаційних сил Росії", — вказує очільник МЗС.

Сибіга описав запропонований підхід як необхідність "перекрити кисень" російській воєнній машині, яка може змусити Путіна закінчити війну. Для цього міністр звернувся до західних партнерів із закликом пришвидшити санкційний та економічний тиск на РФ.

"Ми закликаємо наших союзників посилити тиск на Росію в усіх сферах. Задушити воєнну машину Росії, висушити її воєнну казну та позбавити Путіна будь-яких ілюзій, що він може досягти будь-яких цілей на полі бою. Критична маса таких кроків спричинить реальні зміни. Разом ми можемо заморити путінський режим голодом на кисень і залишити йому єдиний шлях — припинити війну", — сказав Сибіга.

У кінці очільник МЗС наголосив, що "дія потрібна зараз, а не пізніше".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Кремлі заявили про зрив таємної угоди Путіна та Трампа та оголосили нову ціль у війні проти України.

Також "Коментарі" писали, що Мадяр пророкує крах Путіну та назвав смертельну голку кремлівського Кощія.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2068648670250115328
Теги:

Новини

Всі новини