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Slava Kot
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародних партнерів до різкого посилення тиску на Росію. За його словами, лише комплексні обмеження можуть змусити російського диктатора Володимира Путіна припинити війну проти України.
Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел
Андрій Сибіга у своєму дописі в соцмережі X наголосив, що стратегія стримування Росії має охоплювати одразу кілька напрямків: військовий, економічний, політичний та технологічний. За його словами, саме така багатовекторна ізоляція здатна позбавити Москву ресурсів для продовження бойових дій.
Сибіга описав запропонований підхід як необхідність "перекрити кисень" російській воєнній машині, яка може змусити Путіна закінчити війну. Для цього міністр звернувся до західних партнерів із закликом пришвидшити санкційний та економічний тиск на РФ.
У кінці очільник МЗС наголосив, що "дія потрібна зараз, а не пізніше".
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Кремлі заявили про зрив таємної угоди Путіна та Трампа та оголосили нову ціль у війні проти України.
Також "Коментарі" писали, що Мадяр пророкує крах Путіну та назвав смертельну голку кремлівського Кощія.