Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародних партнерів до різкого посилення тиску на Росію. За його словами, лише комплексні обмеження можуть змусити російського диктатора Володимира Путіна припинити війну проти України.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Андрій Сибіга у своєму дописі в соцмережі X наголосив, що стратегія стримування Росії має охоплювати одразу кілька напрямків: військовий, економічний, політичний та технологічний. За його словами, саме така багатовекторна ізоляція здатна позбавити Москву ресурсів для продовження бойових дій.

"Україна робить свою частину — включно з далекобійними санкціями, ударами по середніх цілях та логістичною блокадою для окупаційних сил Росії", — вказує очільник МЗС.

Сибіга описав запропонований підхід як необхідність "перекрити кисень" російській воєнній машині, яка може змусити Путіна закінчити війну. Для цього міністр звернувся до західних партнерів із закликом пришвидшити санкційний та економічний тиск на РФ.

"Ми закликаємо наших союзників посилити тиск на Росію в усіх сферах. Задушити воєнну машину Росії, висушити її воєнну казну та позбавити Путіна будь-яких ілюзій, що він може досягти будь-яких цілей на полі бою. Критична маса таких кроків спричинить реальні зміни. Разом ми можемо заморити путінський режим голодом на кисень і залишити йому єдиний шлях — припинити війну", — сказав Сибіга.

У кінці очільник МЗС наголосив, що "дія потрібна зараз, а не пізніше".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Кремлі заявили про зрив таємної угоди Путіна та Трампа та оголосили нову ціль у війні проти України.

Також "Коментарі" писали, що Мадяр пророкує крах Путіну та назвав смертельну голку кремлівського Кощія.