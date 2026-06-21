Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал международных партнеров к резкому усилению давления на Россию. По его словам, только комплексные ограничения могут вынудить российского диктатора Владимира Путина прекратить войну против Украины.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Андрей Сибига в своем сообщении в соцсети X подчеркнул, что стратегия сдерживания России должна охватывать сразу несколько направлений: военное, экономическое, политическое и технологическое. По его словам, именно такая многовекторная изоляция способна лишить Москву ресурсов для продолжения боевых действий.
Сибига описал предложенный подход как необходимость "перекрыть кислород" российской военной машине, которая может вынудить Путина закончить войну. Для этого министр обратился к западным партнерам с призывом ускорить санкционное и экономическое давление на РФ.
В конце глава МИД подчеркнул, что "действие нужно сейчас, а не позже".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле заявили о срыве тайного соглашения Путина и Трампа и объявили новую цель в войне против Украины.
Также "Комментарии" писали, что Мадяр предсказывает крах Путину и назвал смертельную иглу кремлевского Кощея.