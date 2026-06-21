logo

BTC/USD

64021

ETH/USD

1722.05

USD/UAH

44.91

EUR/UAH

51.46

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Сибига назвал способ заставить Путина закончить войну: как Россию "лишить кислорода"
commentss НОВОСТИ Все новости

Сибига назвал способ заставить Путина закончить войну: как Россию "лишить кислорода"

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал усилить давление на Россию

21 июня 2026, 16:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал международных партнеров к резкому усилению давления на Россию. По его словам, только комплексные ограничения могут вынудить российского диктатора Владимира Путина прекратить войну против Украины.

Сибига назвал способ заставить Путина закончить войну: как Россию "лишить кислорода"

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Андрей Сибига в своем сообщении в соцсети X подчеркнул, что стратегия сдерживания России должна охватывать сразу несколько направлений: военное, экономическое, политическое и технологическое. По его словам, именно такая многовекторная изоляция способна лишить Москву ресурсов для продолжения боевых действий.

"Украина делает свою часть — включая дальнобойные санкции, удары по средним целям и логистическую блокаду для оккупационных сил России", — указывает глава МИД.

Сибига описал предложенный подход как необходимость "перекрыть кислород" российской военной машине, которая может вынудить Путина закончить войну. Для этого министр обратился к западным партнерам с призывом ускорить санкционное и экономическое давление на РФ.

"Мы призываем наших союзников усилить давление на Россию во всех сферах. Задушить военную машину России, высушить ее военную казну и лишить Путина каких-либо иллюзий, что он может добиться любых целей на поле боя. Критическая масса таких шагов повлечет за собой реальные изменения. Вместе мы можем заморить и заморить. прекратить войну", — сказал Сибига.

В конце глава МИД подчеркнул, что "действие нужно сейчас, а не позже".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле заявили о срыве тайного соглашения Путина и Трампа и объявили новую цель в войне против Украины.

Также "Комментарии" писали, что Мадяр предсказывает крах Путину и назвал смертельную иглу кремлевского Кощея.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://x.com/andrii_sybiha/status/2068648670250115328
Теги:

Новости

Все новости