Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал международных партнеров к резкому усилению давления на Россию. По его словам, только комплексные ограничения могут вынудить российского диктатора Владимира Путина прекратить войну против Украины.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Андрей Сибига в своем сообщении в соцсети X подчеркнул, что стратегия сдерживания России должна охватывать сразу несколько направлений: военное, экономическое, политическое и технологическое. По его словам, именно такая многовекторная изоляция способна лишить Москву ресурсов для продолжения боевых действий.

"Украина делает свою часть — включая дальнобойные санкции, удары по средним целям и логистическую блокаду для оккупационных сил России", — указывает глава МИД.

Сибига описал предложенный подход как необходимость "перекрыть кислород" российской военной машине, которая может вынудить Путина закончить войну. Для этого министр обратился к западным партнерам с призывом ускорить санкционное и экономическое давление на РФ.

"Мы призываем наших союзников усилить давление на Россию во всех сферах. Задушить военную машину России, высушить ее военную казну и лишить Путина каких-либо иллюзий, что он может добиться любых целей на поле боя. Критическая масса таких шагов повлечет за собой реальные изменения. Вместе мы можем заморить и заморить. прекратить войну", — сказал Сибига.

В конце глава МИД подчеркнул, что "действие нужно сейчас, а не позже".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле заявили о срыве тайного соглашения Путина и Трампа и объявили новую цель в войне против Украины.

Также "Комментарии" писали, что Мадяр предсказывает крах Путину и назвал смертельную иглу кремлевского Кощея.