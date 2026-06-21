Мадяр пророкує крах Путіну: назвав смертельну голку кремлівського Кощія

Тимчасово окупований Крим поступово втрачає для Росії роль безпечного військового плацдарму та перетворюється на дедалі дорожчий і складніший для утримання актив, який у кінці може покласти край режиму російського диктатора Володимира Путіна. Таку оцінку дав командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді на позивний Мадяр.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Роберт Бровді у своєму зверненні заявив, що Москва і особисто Володимир Путін триматимуться за Крим до останнього, адже півострів залишається для Кремля ключовим символом і "головним трофеєм" війни. Однак Мадяр описує складний сценарій для "московського" Криму.

"Крим як плацдарм для атак на Україну – це вже військовий абсурд. Далі – повний провал ППО, пробивання залишків флоту, зупинка тіньової економіки, тотальне вичерпання ресурсів і логістики, туристичний дефолт, енергетична пустеля, транспортний локдаун тощо. Годуй, бункерний діду, дотаціями – але не мрій контролювати: як було, вже не буде", — заявив Мадяр.

Мадяр перепросив в українців на окупованих територіях через постійні тривогу, закриті мости, шум та стрес та порадив тримати подалі від військових об’єктів. Також Мадяр прогнозує, що Крим стане кінцем для Путіна.

"Крим покладе кінець Москві – це точка психологічного зриву, голка Кощія-сухоребрика захована у нас під носом. Усі диктатури руйнуються раптово – згадайте будь-який приклад. Сьогодні московський Крим "ламається", – додав Бровді.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський розкрив деталі нічних ударів України по обидва боки Кримського мосту.

Також "Коментарі" писали, що в Кремлі істерично відреагували на удари по Криму, де загорілася "Оборона Севастополя".