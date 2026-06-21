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Мадяр предсказывает крах Путину: назвал смертельную иглу кремлевского Кощея

Командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди заявил, что Крым станет концом для Путина.

21 июня 2026, 14:15
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Slava Kot

Временно оккупированный Крым постепенно теряет для России роль безопасного военного плацдарма и превращается в более дорогой и сложный для содержания актив, который в конце концов может положить конец режиму российского диктатора Владимира Путина. Такую оценку дал командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди на позывной Мадяр.

Мадяр предсказывает крах Путину: назвал смертельную иглу кремлевского Кощея

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Роберт Бровди в своем обращении заявил, что Москва и лично Владимир Путин будут держаться за Крым до последнего, ведь остров остается для Кремля ключевым символом и "главным трофеем" войны. Однако Мадяр описывает сложный сценарий для "московского" Крыма.

"Крым как плацдарм для атак на Украину – это уже военный абсурд. Далее – полный провал ПВО, пробивание остатков флота, остановка теневой экономики, тотальное истощение ресурсов и логистики, туристический дефолт, энергетическая пустыня, транспортный локдаун и т.д. Корми, бункерный дед, дотациями – но не мечтай контролировать: как было, уже не будет", — заявил Мадяр.

Мадяр извинился перед украинцами на оккупированных территориях из-за постоянных тревог, закрытых мостов, шума и стресса и посоветовал держать подальше от военных объектов. Также Мадяр прогнозирует, что Крым станет концом Путина.

"Крым положит конец Москве — это точка психологического срыва, игла Кощея-сухоребрика спрятана у нас под носом. Все диктатуры разрушаются внезапно — вспомните любой пример. Сегодня московский Крым "ломается"", — добавил Бровди.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский раскрыл детали ночных ударов Украины с обеих сторон Крымского моста.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле истерически отреагировали на удары по Крыму, где загорелась "Оборона Севастополя".



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Источник: https://t.me/robert_magyar/2508
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