Мадяр предсказывает крах Путину: назвал смертельную иглу кремлевского Кощея

Временно оккупированный Крым постепенно теряет для России роль безопасного военного плацдарма и превращается в более дорогой и сложный для содержания актив, который в конце концов может положить конец режиму российского диктатора Владимира Путина. Такую оценку дал командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди на позывной Мадяр.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Роберт Бровди в своем обращении заявил, что Москва и лично Владимир Путин будут держаться за Крым до последнего, ведь остров остается для Кремля ключевым символом и "главным трофеем" войны. Однако Мадяр описывает сложный сценарий для "московского" Крыма.

"Крым как плацдарм для атак на Украину – это уже военный абсурд. Далее – полный провал ПВО, пробивание остатков флота, остановка теневой экономики, тотальное истощение ресурсов и логистики, туристический дефолт, энергетическая пустыня, транспортный локдаун и т.д. Корми, бункерный дед, дотациями – но не мечтай контролировать: как было, уже не будет", — заявил Мадяр.

Мадяр извинился перед украинцами на оккупированных территориях из-за постоянных тревог, закрытых мостов, шума и стресса и посоветовал держать подальше от военных объектов. Также Мадяр прогнозирует, что Крым станет концом Путина.

"Крым положит конец Москве — это точка психологического срыва, игла Кощея-сухоребрика спрятана у нас под носом. Все диктатуры разрушаются внезапно — вспомните любой пример. Сегодня московский Крым "ломается"", — добавил Бровди.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский раскрыл детали ночных ударов Украины с обеих сторон Крымского моста.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле истерически отреагировали на удары по Крыму, где загорелась "Оборона Севастополя".