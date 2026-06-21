Мадяр предсказывает крах Путину: назвал смертельную иглу кремлевского Кощея

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Slava Kot
Временно оккупированный Крым постепенно теряет для России роль безопасного военного плацдарма и превращается в более дорогой и сложный для содержания актив, который в конце концов может положить конец режиму российского диктатора Владимира Путина. Такую оценку дал командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди на позывной Мадяр.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Роберт Бровди в своем обращении заявил, что Москва и лично Владимир Путин будут держаться за Крым до последнего, ведь остров остается для Кремля ключевым символом и "главным трофеем" войны. Однако Мадяр описывает сложный сценарий для "московского" Крыма.
Мадяр извинился перед украинцами на оккупированных территориях из-за постоянных тревог, закрытых мостов, шума и стресса и посоветовал держать подальше от военных объектов. Также Мадяр прогнозирует, что Крым станет концом Путина.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский раскрыл детали ночных ударов Украины с обеих сторон Крымского моста.
Также "Комментарии" писали, что в Кремле истерически отреагировали на удары по Крыму, где загорелась "Оборона Севастополя".