У Кремлі заявили про зрив таємної угоди Путіна та Трампа: оголосили нову ціль у війні проти України

Росія більше не робить публічної ставки на домовленості, які нібито були досягнуті між Володимиром Путіним і Дональдом Трампом під час зустрічі в Анкориджі. Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що Москва очікує не виконання домовленостей, а "перемоги" та реалізації власних цілей у війні проти України.

Юрій Ушаков. Фото з відкритих джерел

Юрій Ушаков в інтерв’ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну заявив, що одна зі сторін не змогла виконати свою частину домовленостей в Анкориджі. Водночас він не уточнив, про кого саме йдеться та які конкретно зобов’язання обговорювалися між США та Росією на Алясці. Через це представник Путіна заявив, що Росія у війні проти України очікує перемогу.

"Ми не чекаємо на виконання цих розумінь або домовленостей, ми чекаємо на перемогу. Ми чекаємо на реалізацію наших власних цілей", — сказав Ушаков.

За його словами, нібито одна зі сторін не виконала того, про що домовлялися Трамп та Путін.

"На даний момент одна сторона, як і раніше, віддана тим розумінням, які були обговорені в Анкориджі, а інша сторона, судячи з усього, зараз можна сказати вже про це, виявилася не зовсім спроможною пройти свою частину шляху, виконати домовленості", — сказав Ушаков.

Раніше російські посадовці неодноразово посилалися "розуміння Анкориджа", натякаючи на існування неформальних домовленостей з США щодо завершення війни. Однак Москва не розкривала деталей цих переговорів і не пояснювала, які саме кроки мала зробити кожна зі сторін.

Зустріч Путіна і Трампа в Анкориджі на Алясці відбулася у серпні 2025 року. Однак її деталі не розголошувалися. Нещодавно Лідер Франції Емманюель Макрон підтвердив чутки, що на саміті США-Росія обговорювали угоду щодо поділу територій України за спиною Києва.

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