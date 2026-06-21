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Slava Kot
Росія більше не робить публічної ставки на домовленості, які нібито були досягнуті між Володимиром Путіним і Дональдом Трампом під час зустрічі в Анкориджі. Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що Москва очікує не виконання домовленостей, а "перемоги" та реалізації власних цілей у війні проти України.
Юрій Ушаков. Фото з відкритих джерел
Юрій Ушаков в інтерв’ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну заявив, що одна зі сторін не змогла виконати свою частину домовленостей в Анкориджі. Водночас він не уточнив, про кого саме йдеться та які конкретно зобов’язання обговорювалися між США та Росією на Алясці. Через це представник Путіна заявив, що Росія у війні проти України очікує перемогу.
За його словами, нібито одна зі сторін не виконала того, про що домовлялися Трамп та Путін.
Раніше російські посадовці неодноразово посилалися "розуміння Анкориджа", натякаючи на існування неформальних домовленостей з США щодо завершення війни. Однак Москва не розкривала деталей цих переговорів і не пояснювала, які саме кроки мала зробити кожна зі сторін.
Зустріч Путіна і Трампа в Анкориджі на Алясці відбулася у серпні 2025 року. Однак її деталі не розголошувалися. Нещодавно Лідер Франції Емманюель Макрон підтвердив чутки, що на саміті США-Росія обговорювали угоду щодо поділу територій України за спиною Києва.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, як у Кремлі вперше відреагували на найбільшу атаку на Москву та згадали про переговори із Зеленським.
Також "Коментарі" писали, що російський історик пророкує крах режиму Путіна.